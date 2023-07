Leilão de Renault Kwid é cancelado após veículo receber lance de R$ 27,5 milhões; entenda

O leilão digital de um Renault Kwid 1.0 foi cancelado pela Receita Federal, após uma empresa - da cidade de Filadélfia, na Bahia - oferecer R$27,5 milhões pelo carro. O lance inicial do veículo, ano 2021, era de R$ 25 mil. Atualmente, o modelo está avaliado em R$ 48,7 mil, segundo a tabela FIPE.

O automóvel se encontra na Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Além dele, foram leiloados outros carros, caminhões, peças automotivas, celulares e eletrônicos apreendidos durante ações de fiscalização.

O prazo para os lances iniciou no dia 10 de julho e terminou em 17 de julho, e o extrato com o resultado do pregão foi publicado no dia seguinte.

LEILÃO CANCELADO E MULTA

Em entrevista concedida ao G1, o auditor fiscal da Receita Federal, Rodrigo Sais, disse que o leilão foi cancelado após os funcionários perceberem a discrepância de valores. “Nestes casos, consideramos que houve erro de digitação”, disse ele.

Com isso, o Kwid pode - ou não - ser reaproveitado em um leilão futuro. O auditor também explicou que em casos deste tipo serão aplicadas sanções ao comprador, conforme o edital.

“Como esse lance exorbitante não será pago, serão aplicadas as sanções previstas em edital”, explica Sais.

Entre as sanções estão:

Multa de 20% do lance inicial - que, neste caso, corresponde a R$ 5 mil ; e

do lance inicial - que, neste caso, corresponde a ; e Suspensão de participação em licitações e contratos com a Receita Federal por dois anos.

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPANTES

No manual do Licitante, disponível no site da Receita Federal ou clicando no link, estão disponíveis algumas dicas para quem desejar participar de futuros leilões promovidos pelo órgão, veja abaixo:

Legenda: Lista com quatorze orientações para quem desejar participar de futuros leilões promovidos pela Receita Federal Foto: Divulgação/Receita Federal