Desenrola Brasil: veja como 'limpar' o nome pelo Serasa com o programa de renegociação

O programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, tem o objetivo de "limpar o nome” de pessoas com CPF negativado ou que têm dívida inscrita nos cadastros dos birôs de crédito do país, como a Serasa e SPC Brasil. As negociações podem ser realizadas diretamente com as instituições financeiras participantes ou em canais indicados por agentes financeiros, como o Serasa Limpa Nome.

O programa iniciou na última segunda-feira (17). Interessados devem estar inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Os bancos irão fornecer a possibilidade de renegociação diretamente nos canais com os clientes.

Para conferir ofertas de negociação na plataforma da Serasa, basta acessar esse link e inserir o CPF.

Negociações no Banco do Brasil

Entre segunda-feira (17) e esta sexta (21), o Banco do Brasil registrou R$ 1 bilhão em renegociações de dívidas relacionadas ao Desenrola. Parte dos acordos foi no âmbito do programa, e parte em públicos que não são atendidos pela primeira fase, mas para os quais o banco estendeu as condições especiais.

Foram renegociadas as dívidas de 75 mil clientes. Cerca de 34 mil foram contemplados pela Faixa II do programa, atendida pela primeira fase, com um volume renegociado de mais de R$ 255 milhões. Outros mais de 35 mil clientes pessoas físicas são de públicos que não são contemplados, mas que também tiveram acesso às condições especiais oferecidas pelo banco. Este grupo renegociou mais de R$ 500 milhões.

O BB também ofereceu as condições diferenciadas a micro e pequenas empresas, e cerca de 6 mil delas aderiram, renegociando dívidas da ordem de R$ 230 milhões.

O BB informou que oferta condições como parcelamento em até 120 vezes, desconto de até 25% nas taxas e de até 96% na liquidação à vista (válida para público selecionado).

Como negociar no BB

Acessar o site www.bb.com.br/renegocie

Enviar #renegocie para o WhatsApp (61) 4004-0001

Acessar o aplicativo do banco ou internet banking

Ligar para 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades)

Entrar em contato em toda a rede de agências

Negociações na Caixa

Já Caixa recebeu R$ 54,3 milhões referentes à renegociação de 11.405 contratos de crédito de 9.254 clientes, de acordo com balanço divulgado pelo banco público nesta sexta-feira (21). Os números foram contabilizados até o fechamento de quinta-feira, 20.

Nesta sexta, a Caixa abriu todas as agências físicas uma hora mais cedo para um mutirão de renegociação de dívidas tanto no Desenrola quanto em uma campanha própria. O chamado Dia do Desenrola teve mais 5.333 renegociações no valor de R$ 13,8 milhões, de acordo com o banco. O número de clientes foi 30% superior à média da semana.

Neste caso, a efetivação das renegociações e dos valores acordados depende do pagamento do boleto de cada contrato.

O Banco Federal oferece as seguintes condições para pagamento: quitação à vista, com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF); Parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

Como negociar no Caixa

Acessar o site https://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx

Enviar mensagem pelo WhatsApp (08001040104)

Acessar os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA e CAIXA Tem (opção Desenrola Brasil)

Ligar para 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta, no horário entre 8h e 20h.

