Imposto de Renda: receita abre consulta a 3ª lote na próxima segunda (24)

A Receita Federal abre, na segunda-feira (24), a consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. O crédito das restituições de mais de 5,6 mi de contribuintes, totalizando R$ 7,5 bi, será realizado em 31 de julho.

Do total, R$ 5,5 bi são de restituições de contribuintes com prioridade, entre idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também são prioritários aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Além disso, serão contemplados ainda 1,6 mil contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março.

O primeiro lote do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 foi liberado em 31 de maio. Já o segundo, foi disponibilizado pela Receita em 30 de junho.

Como consultar a restituição?

Para verificar se a restituição está disponível, é preciso acessar o site da Receita Federal na opção "Meu Imposto de Renda". Posteriormente, clicar em "Consultar a Restituição".

O pagamento, como nos anos anteriores, será realizado na conta bancária informada previamente na Declaração de Imposto de Renda, seja na conta diretamente ou por chave Pix.

Veja o calendário dos próximos lotes:

3º lote: consulta a partir de 24 de julho, com pagamento previsto para 31 de julho;

4º lote: consulta a partir de 24 de agosto, com pagamento previsto para 31 de agosto;

5º lote: consulta a partir de 22 de setembro, com pagamento previsto para 29 de setembro.

