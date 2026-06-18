PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

A Polícia Federal está investigando, por meio da Operação Dupla Camada, o furto de materiais de obras públicas federais no município de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará. Esses itens estariam sendo reutilizados em barracas de praia no Estado.

A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (18), quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

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Investigações sobre o caso

As investigações começaram após a identificação de furtos recorrentes de material de impermeabilização. Os agentes acreditam que a subtração ocorre com a destruição de estruturas de concreto de canais e reservatórios.

Em nota, a Polícia Federal detalhou que os mandados de busca e apreensão visam:

Realização de perícia, com coleta de amostras dos materiais;

Apreensão de aparelhos celulares e de outros itens de interesse investigativo.

Os investigados podem responder pelos crimes de furto qualificado e receptação.