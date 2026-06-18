PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (18).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 20:45
capa da noticia
Legenda: Os investigados podem responder por furto qualificado e receptação.
Foto: Shutterstock/StockphotoVideo.

A Polícia Federal está investigando, por meio da Operação Dupla Camada, o furto de materiais de obras públicas federais no município de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará. Esses itens estariam sendo reutilizados em barracas de praia no Estado. 

A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (18), quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Veja também

Imagem da notícia: Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Imagem da notícia: Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações
Segurança

Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações

Investigações sobre o caso 

As investigações começaram após a identificação de furtos recorrentes de material de impermeabilização. Os agentes acreditam que a subtração ocorre com a destruição de estruturas de concreto de canais e reservatórios. 

Em nota, a Polícia Federal detalhou que os mandados de busca e apreensão visam:

  • Realização de perícia, com coleta de amostras dos materiais; 
  • Apreensão de aparelhos celulares e de outros itens de interesse investigativo. 

Os investigados podem responder pelos crimes de furto qualificado e receptação

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/Forças de Segurança

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

2

Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza

3

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

4

Expulso da PM por participar de motim, sargento é absolvido na Justiça do Ceará

5

Presos supostos mentores intelectuais de atentado que matou assessor e feriu vereador em Mossoró
Imagem da notícia PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Segurança

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (18).

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN
Segurança

Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN

O material apreendido deverá passar por perícia.

João Lima Neto

Imagem da notícia Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

Mandados são cumpridos em 10 municípios.

João Lima Neto

Imagem da notícia Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará
Segurança

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Policiais civis trabalham desde a madrugada desta quinta-feira (18), em Sobral (CE).

Redação

Imagem da notícia Expulso da PM por participar de motim, sargento é absolvido na Justiça do Ceará
Segurança

Expulso da PM por participar de motim, sargento é absolvido na Justiça do Ceará

O policial foi fotografado em cima de um carro de som, no 18º BPM.

Redação

Imagem da notícia Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações
Segurança

Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações

Medida busca aumentar a cobertura de videomonitoramento no Ceará, mas uso requer autorização dos proprietários.

Redação