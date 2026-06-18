Trabalho de influenciador mirim deve ser proibido fora de atividades artísticas, diz MPT

O trabalho de influenciador para menores de 16 anos deve ser proibido e limitado para fins artísticos, segundo nota técnica publicada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O órgão defendeu a proibição em meio às discussões sobre regras de participação de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Conforme a Folha de S.Paulo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) declarou que as plataformas digitais seriam notificadas sobre a necessidade de permissão da Justiça para que o conteúdo fosse produzido por esse grupo.

Assim, as publicações sem alvará devem ser suspensas até a regularização.

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Proibição do trabalho infantil

O trabalho infantil já é proibido pela Constituição Federal, sendo permitido assumir apenas cargo de jovem aprendiz entre os 14 e 16 anos.

Já entre 16 e 18 anos, não é permitido trabalhar em condição:

Insalubre;

Perigosa;

Prejudicial à permanência na escola.

Para o MPT, a ocupação de influenciador não se encarga como trabalho artístico, mesmo que sejam utilizados recursos criativos, audiovisuais ou performáticos.

Regulamentação do ECA Digital

Em março deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto sobre o tema dos influenciadores mirins.

A medida incide justamente sobre as publicações desse grupo que tenham tido monetização ou impulsionamento 90 dias após a publicação do decreto.

Já no começo deste mês, o conselheiro Fábio Esteves propôs a criação do Bnad (Banco Nacional de Alvarás para a Participação de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital), sistema unificado de fiscalização e controle.

O tema deve ser debatido no CNJ na próxima terça-feira (23).