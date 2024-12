Mulher morre após procedimento estético no rosto em Goiás; dona da clínica é presa

Uma mulher morreu um dia após realizar um procedimento estético no rosto com a dona de uma clínica na capital de Goiás. O caso aconteceu com Danielle Mendes Xavier de Brito Monteiro, servidora do município de Goiânia. Ela foi atendida no último sábado (30), mas faleceu logo no domingo (1º). A dona da clínica, que não foi identificada, foi presa na segunda-feira (2).

Conforme o Uol, a suspeita, que afirma ser biomédica e enfermeira, aplicou hialuronidase abaixo dos olhos da vítima. No entanto, a polícia afirmou que o produto não tinha autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja também País Pai de homem jogado de ponte por PM em SP diz que vítima está bem e considera ato 'inadmissível' País PM que executou jovem negro pelas costas após roubo de sabão já foi reprovado em exame psicológico

Devido ao procedimento, Danielle sofreu um choque anafilático e, logo em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória ainda na clínica. Apesar de ter sido socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás, a vítima não sobreviveu ao procedimento e faleceu no domingo.

A Secretaria Municipal de Saúde lamentou a morte de Danielle.

Prisão da dona da clínica

Após a morte de Danielle, foi realizada uma fiscalização da Vigilância Sanitária, que constatou diversas irregularidades na clínica. Dentre os problemas, estão:

Produtos vencidos;

Produtos sem registro na Anvisa;

Anestésicos de uso hospitalar;

Materiais cirúrgicos não esterilizados.

O estabelecimento foi logo interditado. Além disso, na segunda (2), a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante da dona da clínica, que é suspeita de vender serviço ou mercadoria impróprios para o consumo, assim como de executar serviço de alta periculosidade sem autorização legal e exercício ilegal da medicina.

A prisão foi convertida para preventiva e um inquérito foi aberto para investigar o caso.