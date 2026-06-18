Sócio de Vorcaro pagou shows de Taylor Swift para Jaques Wagner, diz PF

As investigações da Polícia Federal apontaram que o sócio de Daniel Vorcaro, o empresário Augusto Lima, pagou por dois ingressos da cantora Taylor Swift para as filhas e neta de Jaques Wagner, líder do governo no Senado. Conforme a revista Veja, a descoberta foi conduzida pela 9ª fase da Operação Compliance Zero.

Os shows foram realizados em 2023, durante a turnê "The Eras". Os ingressos foram para uma apresentação em Los Angeles e outra em São Paulo. O somatório da quantia foi R$ 63,3 mil.

Essa compra foi descrita pela PF como "vantagens relativas a ingressos para show de cantora internacional, realizado na cidade de Los Angeles".

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O pagamento também contou com envolvimento do João Carlos Mansur, administrador da gestora Reag, parceira de Vorcaro e grande alvo da investigação.

André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), detalhou que o empresário Lima foi um "canal de interlocução" entre Wagner e o banco Master.

Já a PF, ainda segundo a revista Veja, declarou que o laço era "marcado por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master".