Jaques Wagner teria recebido apartamento e R$ 3,5 milhões de Vorcaro, diz PF

Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, teria recebido cerca de R$ 3,5 milhões e um apartamento de luxo em Salvador, Bahia, do ex-banqueiro e investigado Daniel Vorcaro. A informação faz parte de uma investigação da Polícia Federal, de acordo com o g1.

A 9ª fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta quinta-feira (18), por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo como base representação da PF.

"A autoridade policial aponta que a relação entre Jaques e Augusto Ferreira Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master", expressa trecho da determinação.

Até a publicação desta matéria, não havia manifestação do senador sobre a investigação.

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Tipificação de crimes

As investigações apontam que os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A Operação Compliance Zero teve início para investigar suspeitas de práticas ilícitas relacionadas ao sistema financeiro nacional. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal passou a aprofundar a análise sobre a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do esquema.

Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram as medidas cumpridas nesta nona fase da operação.