Ex-prefeito no Ceará posta pedido a Elon Musk após cair em golpe e põe culpa em opositores

O ex-prefeito de Canindé Cláudio Pessoa publicou um suposto pedido a Elon Musk, afirmando ter sofrido um golpe de R$ 30 mil, após receber uma suposta mensagem do empresário sul-africano. A postagem começou a circular na plataforma Threads na última segunda-feira (15).

O ex-chefe municipal respondeu a uma publicação de Musk, que foi posteriormente apagada, alertando-o quanto ao ocorrido. "Você não tem culpa de nada", enfatizou, chegando também a inserir o número de telefone na publicação caso o empresário quisesse falar com ele para entender a situação.

Legenda: Cláudio teria vencido um sorteio e transferido R$ 30 mil aos golpistas. Foto: Reprodução/Threads.

O PontoPoder entrou em contato com Cláudio para esclarecimentos sobre o suposto golpe. Entretanto, o ex-prefeito negou qualquer relação com a postagem.

Conforme informado à equipe de reportagem, nunca houve qualquer ação golpista, perda de dinheiro ou publicação direcionada ao empresário. Na verdade, ele afirma que o ocorrido foi "coisa de inimigo político" e concluiu que utilizaram sua imagem e criaram uma história "fake".

"A foto é minha, mas eles pegaram em algum lugar", informou. A conta do Threads, entretanto, também é vinculada ao Instagram de Cláudio. Questionado sobre a possibilidade de alguém ter entrado em sua rede social, ele voltou a enfatizar que não houve golpe, culpou a oposição e disse que não está mais na política.

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Envolvimento em golpes

Manoel Cláudio Pessoa Cardoso já foi prefeito do município de Canindé, no interior do Ceará, "a quinze anos atrás". Em 2012, ele teve sua prisão decretada por falta de cumprimento de ordem judicial que determinava o pagamento do salário da vice-prefeita, Rozário Ximenes (Republicanos).

À época, eles romperam politicamente após ela denunciar supostas irregularidades em sua administração pública. Além de Cláudio, também foi decretada a prisão do então secretário de Finanças de Canindé, Jorge Luís Coelho Lopes, pelas mesmas acusações.

O juiz responsável pelo caso classificou haver uma "completa ausência de receio quanto às consequências" pelo ato do não pagamento:

"O prefeito e os seus agentes, talvez confiantes em uma imunidade que não possuem, acostaram documento que representa o escárnio e o descaso, pois fazem prova da própria torpeza quando debitam o valor da dívida de uma conta da prefeitura, e a creditam em uma outra conta da própria prefeitura, e juntam nos autos a comprovação desta operação numa tentativa de ludibriar", decretou o juiz.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.