PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero e cumpriu mandados contra investigados por suposto envolvimento em um esquema de irregularidades relacionadas a instituições do Sistema Financeiro Nacional. Os agentes cumprem mandado de busca e apreensão, segundo o G1, contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno.

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.

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De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da operação tem como objetivo apurar a eventual participação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.

Tipificação de crimes

As investigações apontam que os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A Operação Compliance Zero teve início para investigar suspeitas de práticas ilícitas relacionadas ao sistema financeiro nacional. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal passou a aprofundar a análise sobre a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do esquema.

Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram as medidas cumpridas nesta nona fase da operação.