Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero

Agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Em discurso, à tribuna, senador Jaques Wagner (PT-BA). '
Legenda: Em discurso, à tribuna, senador Jaques Wagner (PT-BA).
Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero e cumpriu mandados contra investigados por suposto envolvimento em um esquema de irregularidades relacionadas a instituições do Sistema Financeiro Nacional. Os agentes cumprem mandado de busca e apreensão, segundo o G1, contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno.

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.

Veja também

teaser image
País

PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da operação Compliance Zero

teaser image
PontoPoder

Hugo Motta pediu a Vorcaro liberação de empréstimo para cunhada, aponta PF

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da operação tem como objetivo apurar a eventual participação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.

Tipificação de crimes

As investigações apontam que os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A Operação Compliance Zero teve início para investigar suspeitas de práticas ilícitas relacionadas ao sistema financeiro nacional. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal passou a aprofundar a análise sobre a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do esquema.

Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre os elementos que motivaram as medidas cumpridas nesta nona fase da operação.

Em discurso, à tribuna, senador Jaques Wagner (PT-BA). '
PontoPoder

PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero

Agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Bahia.

Redação
Há 13 minutos
Hugo Motta.
PontoPoder

Hugo Motta pediu a Vorcaro liberação de empréstimo para cunhada, aponta PF

Conversas encontradas no celular do banqueiro mostram diálogo com o parlamentar.

Redação
Há 1 hora
Ciro Gomes e aliados em ato de pré-campanha
Inácio Aguiar

Ciro lança construção do programa de governo tendo a segurança como vitrine

Pré-candidato do PSDB fará sete encontros no Interior até as convenções partidárias

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Foto de Luizianne Lins, deputada federal, em entrevista à Live PontoPoder.
PontoPoder

Luizianne Lins comenta encontro com Camilo Santana: 'Demonstrei que estava aberta ao diálogo'

Deputada federal participou de almoço com aliados nesta quarta-feira (17), em Fortaleza.

Bruno Leite
17 de Junho de 2026
Montagem com duas fotografias lado a lado de pessoas discursando ao microfone. À esquerda, uma mulher de cabelos longos cacheados com mechas claras veste blazer vermelho sobre blusa branca e fala em um púlpito, em ambiente interno iluminado. À direita, um homem de terno escuro, camisa branca e gravata clara faz pronunciamento em um microfone, em um plenário, com fundo desfocado. Ambos aparecem em primeiro plano durante eventos políticos ou institucionais.
PontoPoder

Justiça concede liminar à vereadora do PT e mantém postagem com críticas a André Fernandes

A publicação da vereadora Adriana Almeira apresentava dados sobre presenças, ausências e dias sem atividade legislativa do deputado.

Ingrid Campos
17 de Junho de 2026
Homem branco de cabelos longos pretos, barba e bigode pretos, usando terno cinza e discursando em tribuna.
PontoPoder

Polly Correia assume como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza após licença de Michel Lins

O parlamentar é filho do ex-vereador Willame Correia e tomou posse nesta terça-feira (16).

Milenna Murta*
17 de Junho de 2026
André e Alcides Fernandes com Flávio Bolsonaro
Inácio Aguiar

Aliados de Ciro tratam Alcides como 'resolvido' e minimizam influência de Michelle

Deputados estaduais de oposição dão como certa a aliança entre PSDB e PL para a eleição estadual

Inácio Aguiar
17 de Junho de 2026
Fila de carros parados em engarramento de uma avenida.
PontoPoder

O que pode mudar no Código de Trânsito Brasileiro em proposta discutida na Câmara dos Deputados

Parecer que será votado nesta quarta-feira (17) reúne 270 propostas e prevê mudanças como CNH aos 16 anos.

Beatriz Matos, de Brasília
17 de Junho de 2026
Plenário da Câmara, com mesa redonda de madeira e diversas pessoas à frente.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam projeto de lei de combate ao assédio contra mulheres em academias

O texto segue para redação final e, depois, para sanção do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Milenna Murta*
17 de Junho de 2026
Painel sobre saúde mental durante o Seminário de Gestores Públicos reúne especialistas em um palco diante de uma plateia.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: cuidado com a saúde mental pode reduzir gastos das prefeituras

O assunto foi tema do painel "Capital Humano na Gestão Municipal".

Luana Barros e Ingrid Campos
16 de Junho de 2026
Foto de Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro é condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão

O colegiado aplicou a pena de quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto.

Redação
16 de Junho de 2026
Imagem do ministro Alexandre de Moraes para uma matéria sobre Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz.
PontoPoder

Moraes pede esclarecimentos sobre arma de fogo de Bolsonaro apreendida no DF

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 horas para defesase pronunciar sobre o caso.

Redação e Agência Brasil
16 de Junho de 2026
Domingos Neto em mesa da Câmara dos Deputados. Ele fala ao microfone.
PontoPoder

Deputado Domingos Neto é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento

O parlamentar cearense foi indicado pelo líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA)

Redação
16 de Junho de 2026
Mesa redonda de um Plenário, com diversas cadeiras vagas e alguns poucos parlamentares sentados.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova prorrogação do Plano Municipal de Educação até 2027

A proposta considera a necessidade de assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais até a adequação da legislação municipal ao Plano Nacional de Educação, sancionado neste ano.

Milenna Murta* e Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Homem de terno escuro e camisa branca faz uma apresentação em um palco, segurando um microfone em uma das mãos e um controle remoto na outra. Ao fundo, há uma tela azul com um logotipo circular desfocado relacionado a um seminário do setor. O palestrante aparece em destaque, gesticulando durante sua fala.
PontoPoder

Seminário de Gestores: diretor da Quaest aponta tendências e desafio de driblar 'crise de confiança'

Segundo o especialista, a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Ingrid Campos
16 de Junho de 2026
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Foto de estação do Metrofor em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.

Marcos Moreira
16 de Junho de 2026
Ciro Gomes ouvindo pergunta de repórter durante entrevista. Ele é filmado por um celular.
PontoPoder

TRE-CE revoga liminar e libera volta de propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Os desembargadores não entraram no mérito da ação. Eles acolheram preliminares processuais apresentadas pela defesa do tucano.

Igor Cavalcante
16 de Junho de 2026
Imagem mostra ônibus da cor azul sendo rebocado após acidente que matou jovens atletas de basquete.
PontoPoder

Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

Os vereadores de Fortaleza também homenagearam a jovem Maria Eduarda, que morreu após ser lançada de uma ponte sem equipamento de segurança.

Milenna Murta*
16 de Junho de 2026
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026