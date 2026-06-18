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Hugo Motta pediu a Vorcaro liberação de empréstimo para cunhada, aponta PF

Conversas encontradas no celular do banqueiro mostram diálogo com o parlamentar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Hugo Motta.
Legenda: A relação entre Motta e Vorcaro consta em relatórios internos da PF.
Foto: Lula Marques / Agência Brasil.

Diálogos encontrados pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro mostram que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu ao banqueiro a liberação de um empréstimo para a empresa da cunhada. As informações foram divulgadas pelo jornal Estadão.

Segundo a reportagem, as conversas entre Motta e Vorcaro trataram da liberação de cerca de R$ 22 milhões do Banco Master para uma empresa de Bianca Medeiros, irmã da esposa do parlamentar, Luana Motta, em março de 2024.

A relação entre Motta e Vorcaro consta em relatórios internos da PF, documentos atualmente em análise da equipe responsável pela Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de operações financeiras fraudulentas ligadas ao Banco Master. 

Ao Estadão, Motta disse que a operação de crédito "está dentro da legalidade", mas se recusou a dizer se interveio para que o empréstimo fosse liberado. 

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A PF concluiu que Daniel Vorcaro pagou diárias em um hotel em Lisboa para Hugo Motta e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) em 2024. A informação, divulgada na terça-feira (16), também consta em um dos relatórios da Operação Compliance Zero. 

Segundo a PF, mensagens de WhatsApp encontradas no celular do banqueiro revelam que Vorcaro solicitou a um aliado chamado Leo Serrano, em 18 de junho de 2024, a realização de reservas de hotel na capital portuguesa para "Ciro e Hugo". Conforme os investigadores, nomes se referem ao presidente da Câmara e ao senado.

De acordo com a PF, o custo de cinco diárias no Hotel Four Seasons foi de aproximadamente 3 mil euros, equivalente a R$ 18 mil. Uma fatura do pagamento foi encontrada no e-mail do banqueiro.

Sobre o episódio, Motta disse aos jornalistas estar "tranquilo" e afirmou que esteve em Lisboa para participar de um evento jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes. 

 

 

 

 

 

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