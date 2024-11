Indicado de Evandro, Léo Couto deve ser 3ª geração da família na Presidência da Câmara de Fortaleza

O vereador Léo Couto (PSB), reeleito nas urnas em outubro, deve ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. O nome do parlamentar tem sido defendido pelo prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), e por membros da base aliada na Câmara Municipal. A articulação para a sua eleição já está em andamento.

A escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza acontecerá no próximo dia 1º de janeiro de 2025, mesma data da posse dos parlamentares, do prefeito eleito e da vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD).

Vereador de segundo mandato, Léo Couto construiu sua trajetória na vida pública na Casa Civil do governo Camilo Santana e na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, antes de ser eleito, em 2020, para a Câmara Municipal.

O parlamentar é membro de uma família de longa tradição política em Fortaleza e, curiosamente, será a terceira geração a ocupar a Presidência da Câmara Municipal da cidade. Antes dele, o pai, José Maria Couto, e o avô, Gerôncio Bezerra, ocuparam o cargo de comando no Poder Legislativo, em momentos diferentes.

Legenda: Léo Couto e o pai, José Maria Couto, ex-presidente da Casa Foto: Reprodução/Facebook

Disputa no Legislativo

Recentemente, o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, que ficou em segundo lugar na eleição, declarou que o partido pretende lançar uma chapa de oposição ao comando da Casa.

Esta coluna apurou, no entanto, que, até o momento, os cinco vereadores do partido não conseguiram adesões suficientes para montar uma chapa de oposição.

Pelos cálculos dos articuladores políticos do novo prefeito, a base aliada deverá contar com 32 dos 43 vereadores na Casa, inclusive com a maioria dos parlamentares do PDT, partido que apoiou Fernandes no segundo turno.