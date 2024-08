Debate PontoPoder com candidatos à Prefeitura de Fortaleza será realizado nesta quarta (28)

O Sistema Verdes Mares realiza, nesta quarta-feira (28), o Debate PontoPoder entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A transmissão será realizada de forma simultânea, a partir das 17 horas, no Youtube do Diário do Nordeste (site, YouTube e Instagram), na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário.

Os candidatos André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (SD), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol) irão discutir temas de interesse da população de Fortaleza, além de terem a oportunidade de apresentar quais são as propostas de governo para a capital cearense.

Diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli aponta a importância do Debate PontoPoder, à medida que permite a discussão entre os candidatos sobre os assuntos da cidade.

"Este é um debate que tem uma característica também bastante importante porque ele está começando efetivamente no início da campanha, antes do horário eleitoral obrigatório de rádio e TV. Então, ele também ajuda o eleitor a conhecer esses candidatos, a saber quem são os candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza". Gustavo Bortoli Diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares

Ele destaca ainda a transmissão simultânea em diversos veículos de comunicação do SVM, permitindo ao eleitor acompanhar o debate entre as candidaturas de qualquer lugar. Esse alcance do Debate PontoPoder também é ressaltado pela gerente de jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha FM e TV Diário, Ívila Bessa.

"Construímos um modelo que permita ao eleitor, ainda no final de agosto, conhecer quem são os candidatos neste certame em Fortaleza. O formato dos blocos, o tempo e a dinâmica foram pensados para que o debate contribua com a democracia e a função social de informação, permitindo que o eleitor se aprofunde no conhecimento sobre os candidatos e suas propostas". Ívila Bessa Gerente de Jornalismo

"Por isso, estruturamos uma larga escala de múltipla transmissão. Nenhum outro debate estará permitindo tantos canais e meios diferentes para garantir que o público o assista", completa.

Regras

O debate terá quatro blocos. No primeiro, os candidatos irão fazer uma apresentação pessoal. Logo depois, começa a primeira rodada de perguntas entre os candidatos com tema livre. Cada candidato fará uma pergunta e responderá uma pergunta.

No segundo bloco, as perguntas entre os candidatos terão um tema definido, que será sorteado na hora pelo mediador do debate. No terceiro bloco, a rodada de perguntas terá, novamente, o tema livre.

Nestes dois blocos, cada candidato fará uma pergunta e responderá uma pergunta, do mesmo modo que já tinha acontecido no primeiro bloco.

O bloco final do Debate PontoPoder será reservado para as considerações finais dos candidatos.

A mediação do debate será feita pelo jornalista Inácio Aguiar.