SVM anuncia programação de cobertura das Eleições 2024 em Fortaleza

O Sistema Verdes Mares realiza ampla cobertura da campanha eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Além da divulgação diária da agenda dos candidatos, estão previstas entrevistas, debates eleitorais, além de produções para aprofundar a análise política e esclarecer dúvidas sobre temas importantes para o eleitor neste período.

Diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli destaca que, apesar da campanha eleitoral começar em agosto, a preparação da cobertura jornalística em 2024 começou bem antes, com a criação de comitês e grupos de trabalho para o período eleitoral.

"Somos emissoras de televisão, rádios, sites de notícia, todos muito acessíveis, com muita capilaridade, com jornalistas profissionais trabalhando e focados em levar o máximo de informação para que o eleitor possa, de maneira consciente, realizar a decisão do voto", afirma. E o eleitor é o foco principal da cobertura jornalística realizada pelo Sistema Verdes Mares, reforça Bortoli.

"Todas as decisões que o Sistema Verdes Mares toma, a partir do seu jornalismo, nesta cobertura eleitoral — da divulgação da agenda dos candidatos, passando pelas entrevistas, passando por debate — tem como foco ajudar o eleitor a tomar a sua decisão. O eleitor é soberano neste momento. Cabe a ele, única e exclusivamente a ele, decidir o voto dele a partir da compreensão de quem é o melhor candidato para governar Fortaleza, uma das principais capitais do país, nos próximos quatro anos". Gustavo Bortoli Diretor de Jornalismo e Esporte do Sistema Verdes Mares

Gerente de Jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha FM 92,5 e TV Diário, Ívila Bessa destaca os diferenciais da cobertura jornalística.

"Temos dois diferenciais que valem muito a pena destacarmos: a metodologia da pesquisa Quaest, extremamente detalhada e com recortes claros sobre todo o processo de intenção e potencial de voto, e a decisão de liberar todo o conteúdo político do Diário do Nordeste para os leitores. Ou seja, o combate à desinformação ao permitir acesso ao público geral e a educação política em nossos conteúdos e serviços são nortes e premissas da nossa cobertura", elenca.

Debate eleitoral

O Sistema Verdes Mares realiza o primeiro debate da campanha eleitoral de 2024 na próxima quarta-feira (28). O Debate PontoPoder terá transmissão múltipla no Diário do Nordeste, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário.

Dois critérios serão utilizados para definir quais candidatos irão participar do Debate PontoPoder. O primeiro deles é a representatividade do partido no Congresso Nacional, espelhando o que estabelece a legislação eleitoral.

Também participará do debate o candidato que alcançar, pelo menos, 10 pontos percentuais na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente, contratada e divulgada pela TV Verdes Mares.

Caso haja 2º turno em Fortaleza, deve ser realizado um segundo Debate PontoPoder, desta vez no dia 9 de outubro.

A TV Verdes Mares também irá realizar dois debates. No primeiro turno, o debate será realizado na última semana de campanha eleitoral, no dia 3 de outubro. Caso haja segundo turno, o debate entre os dois candidatos deve ocorrer no dia 25 de outubro.

Rodada de entrevistas

Para contribuir com a escolha dos fortalezenses nas eleições, o Sistema Verdes Mares também realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, como forma de aprofundar a discussão de propostas de cada candidatura e dar mais tempo para que o eleitor conheça os programas de governo de cada postulante ao Executivo da capital cearense.

As entrevistas serão realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

Serão dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas serão ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista será gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina será exibida novamente às 19h30, desta vez no Programa Verdinha Notícias, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e simultaneamente na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia Nordeste (exibido na Verdinha 92.5 FM e TV Diário).

Caso haja segundo turno, uma nova rodada de entrevistas será realizada pelo Sistema Verdes Mares. Desta vez, nos dias 22 e 23 de outubro.

Cobertura diária

A cobertura das candidaturas à Prefeitura de Fortaleza no Diário do Nordeste começou no primeiro dia oficial de campanha, 16 de agosto.

Na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário, a agenda diária dos candidatos passa a ser acompanhada a partir desta segunda-feira (26). Os cinco candidatos mais bem posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente contratada pela TV Verdes Mares passam a ter cobertura jornalística duas vezes por semana.

Eles serão separados em dois grupos:

Grupo A: Os candidatos que ficaram em 1º e 2º lugar terão cobertura da agenda na segunda e quarta-feira;

Grupo B: Os candidatos que ficaram na 3ª, 4ª e 5ª colocação serão acompanhados nas terças e quintas-feiras.

Na semana seguinte, os dias da semana em que cada grupo será acompanhado se invertem e assim sucessivamente durante toda a campanha eleitoral, formando um rodízio semanal. Nestes dois grupos, cada candidato terá 1min30seg de cobertura dentro de uma única reportagem exibida no bloco PontoPoder do programa Verdinha Notícias.

Os demais candidatos irão compor o Grupo C, que terá cobertura da agenda diária às sextas-feiras. Cada candidato terá 45 segundos de cobertura dentro de uma única reportagem. A exibição também será feita no programa Verdinha Notícias.

A composição dos três grupos pode variar, a depender das pesquisas de intenção de voto realizadas pela Quaest no período eleitoral.

Além da cobertura diária, as agendas dos candidatos também será divulgada, de segunda a sexta-feira, no Bom Dia Nordeste, exibido simultaneamente pela Verdinha FM 92,5 e pela TV Diário.

Veja também PontoPoder PontoPoder Contexto estreia neste sábado (20) na Verdinha FM 92.5

O Sistema Verdes Mares também disponibiliza produções para os eleitores que querem se aprofundar nos temas e propostas que dominam a pauta pública durante a campanha eleitoral.

Semanalmente, jornalistas do PontoPoder discutem os principais assuntos do período eleitoral na Live PontoPoder — exibida nas quintas-feiras, às 17 horas, no Youtube do Diário do Nordeste com retransmissão às sextas-feiras na TV Diário a partir das 21h35 e domingo, às 20h30 — e no PontoPoder Contexto — transmitido aos sábados, a partir das 21 horas, na Verdinha FM 92,5.

O quadro Descomplicando também terá edições voltadas para temas eleitorais, tirando as dúvidas do cidadão sobre a legislação eleitoral, os cargos em disputa e a preparação para ir às urnas. A exibição é semanal no Youtube e redes sociais do Diário do Nordeste.

E para quem quer relembrar fatos históricos da política cearense e nacional, o quadro "Baú da Política" também ganha uma edição especial, voltada para as eleições e disponível nas redes sociais do Diário do Nordeste.

Eleições na TV Verdes Mares

A TV Verdes Mares também realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza entre os dias 23 e 27 de setembro no CETV 1ª edição.

Serão entrevistados os cinco candidatos melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente. As entrevistas serão ao vivo e terão duração de 20 minutos.

Os demais candidatos terão uma entrevista de 3 minutos gravada e exibida nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Caso haja segundo turno, uma nova rodada de entrevistas será realizada nos dias 14 e 15 de outubro, no CETV 2ª edição.

Já a cobertura diária das agendas de campanha dos candidatos começa nesta segunda-feira (26). A divulgação dos atos de campanha será exibida diariamente no Bom Dia Ceará, enquanto a reportagem com a cobertura das agendas das candidaturas será exibida no CETV 2ª edição.