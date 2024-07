PontoPoder Contexto estreia neste sábado (20) na Verdinha FM 92.5

O PontoPoder Contexto estreia neste sábado (20), a partir das 21 horas, na Verdinha FM 92.5. Semanalmente, o programa oferecerá aos ouvintes a análise do cenário político cearense e a cobertura das eleições na Capital e no Interior do Estado.

Haverá ainda quadros com a participação de repórteres da equipe do PontoPoder. Para as discussões, também serão convidados analistas políticos, gestores e parlamentares. A apresentação ficará por conta do editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes.

O programa de estreia já chega recheado de novidades com a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e do colunista do PontoPoder, Inácio Aguiar.

Na estreia, eles comentam sobre a abertura do prazo das convenções partidárias e o cenário eleitoral em Fortaleza a menos de três meses do primeiro turno do pleito. Os convidados debaterão a situação de cada pré-candidato e os bastidores para a definição das chapas.

Estreia

Gerente de Jornalismo da Verdinha, TV Diário e Diário do Nordeste, Ívila Bessa reforça esse novo momento do jornalismo da rádio.

"É uma aposta segmentada para o jornalismo da Verdinha. Desejamos ampliar a qualificação da audiência (mais % de público AB, por exemplo, entre outros indicadores) com a chegada de um programa político, que é o PontoPoder Contexto. Bom frisar que o programa seguirá mesmo após o período eleitoral, permanecendo em nossa grade e será distribuído em plataformas de podcasts", conta.

Kléber Dias, supervisor de Programação de Rádios do Sistema Verdes Mares (SVM), destaca o momento de lançamento da nova atração.

“O programa estreia no momento mais que oportuno, próximo das eleições, no aniversário da Verdinha de 68 anos, e com equipe super qualificada, gerando mais conteúdo e engrandecendo ainda mais a programação da Verdinha”, afirma.

Editor do PontoPoder e apresentador do programa, Wagner Mendes quer a participação do ouvinte nessa nova fase do jornalismo político da Verdinha.

"O PontoPoder Contexto é um programa que quer aproximar a política das pessoas ao ocupar um espaço importante em uma rádio popular e de credibilidade como é a Verdinha. Queremos qualificar o debate e incluir o ouvinte nesse processo", diz.

O programa semanal terá a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto ficará disponível nas plataformas digitais como Spotify, Deezer e Google Podcast.