Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati

Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação 26 de Setembro de 2025
Na imagem, os quatro homenageados do Troféu Sereia de Ouro 2025: da esquerda para a direita, estão Adriana Costa e Forti, Guiomar Marinho, Oto de Sá Cavalcante e Tasso Jereissati

Verso

Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (26) a quatro ilustres personalidades

Redação 26 de Setembro de 2025
Na imagem, o empresário e político Tasso Jereissati, homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Verso

Empresário e político Tasso Jereissati é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação 25 de Setembro de 2025
Na imagem, a mestra em tapeçaria Guiomar Marinho, uma das agraciadas com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Verso

Artista da tapeçaria Guiomar Marinho é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação 23 de Setembro de 2025
Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é uma das homenageadas do Troféu Sereia de Ouro 2025

Verso

Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação 22 de Setembro de 2025
app nina importunacao sexual onibus fortaleza pesquisa

Segurança

49% das mulheres vítimas de crime sexual nos ônibus em Fortaleza foram 'encoxadas' ou apalpadas

Os crimes tendem a acontecer das 5h às 7h, período predominante de uso diário e lotação dos coletivos

Emanoela Campelo de Melo 23 de Junho de 2025
Romeu Aldigueri, Larissa Gaspar e Chagas Vieira criticaram o encontro de André Fernandes com vereadores da oposição e elogios do deputado a Ciro Gomes

PontoPoder

Base do Governo Elmano reage a encontro da oposição com André Fernandes e elogios a Ciro

Aliados do atual governador publicaram conteúdos nas redes sociais reprovando a movimentação do grupo opositor nesta segunda-feira (19)

Marcos Moreira 19 de Maio de 2025
Donald Trump para matéria sobre Trump cogitar aceitar avião de luxo do Catar para usar como avião presidencial

Mundo

Trump cogita aceitar avião de luxo do Catar; aeronave deve ser usada como oficial do governo

A doação pode ser a mais cara já recebida pelo governo dos Estados Unidos

Redação 11 de Maio de 2025
imagem de uma prova do enem

País

Prazo para pedir isenção de taxa do Enem 2025 termina nesta sexta (2)

Participante que faltou provas em 2024 precisa justificar ausência

Agência Brasil 01 de Maio de 2025
Satélite próximo à Terra

Negócios

Anatel aprova expansão da Starlink no Brasil e empresa de Musk poderá lançar mais 7,5 mil satélites até 2027

Até então, a Starlink tinha autorização para operar 4,4 mil satélites no território nacional

Redação 08 de Abril de 2025
1 2 3