A excelência do talento cearense festejada em quatro ilustres personalidades que aqui nasceram ou escolheram residir. Uma das mais cobiçadas e tradicionais comendas do Estado, o Troféu Sereia de Ouro chega em mais um ano prestando reverência ao pendor de nosso povo para avançar a sociedade e transformar o mundo.

A outorga concedida pelo Grupo Edson Queiroz (GEQ) foi criada em 1971 pelo chanceler Edson Queiroz e por dona Yolanda Queiroz. Desde a última edição, é concedida de forma bienal a conterrâneos cuja entrega e maestria nas mais diferentes áreas de atuação se sobressaem e reforçam nosso espírito pioneiro.

Nesta sexta-feira (26), recebem a distinção a médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti; a artista da tapeçaria Guiomar Marinho; o empresário Oto de Sá Cavalcante; e o empresário e político Tasso Jereissati. Nomes distintos que agora entram para o rol dos agraciados com o prêmio.

A solenidade será transmitida em tempo real pela TV Diário, a partir das 20h.

A missão do Sereia de Ouro é nobre ao prestigiar quem contribui para o progresso do Ceará, do Brasil e do mundo por meio de ações notáveis nas esferas pessoal e profissional.

São esforços de travessias exemplares, que inspiram e reúnem atributos dignos de figurar em um panteão de superação de desafios e fazer incansável.

Ao receberem em mãos o mérito que hoje lhes é atribuído, estes cidadãos e cidadãs continuam a própria jornada com disposição renovada para nunca deixarem de crer na vida e no trabalho – tal qual Edson Queiroz, cujo legado é celebrado neste 2025, ano do centenário de nascimento do industrial, de modo ainda mais intenso e singular. Inesquecível.



Adriana Costa e Forti

Médica e pesquisadora

Legenda: Adriana Costa e Forti é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025 Foto: Thiago Gadelha

Reconhecida por legados como a fundação do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a formação de profissionais da área e o pioneirismo ao ser a primeira mulher a ocupar espaços em um universo predominantemente masculino, Adriana Costa e Forti nasceu em 25 de abril de 1948, em Mossoró (RN).

Fortaleza tornou-se lar quando, com total apoio dos pais, decidiu por uma formação que possibilitasse o encaminhamento para a área da saúde. À época, a capital do Ceará pareceu ser a melhor opção por possuir boas escolas preparatórias e uma Faculdade de Medicina reconhecida. Ainda na adolescência, em 1963, ela aqui fincou raízes pessoais e profissionais.

O ingresso na Faculdade de Medicina aconteceu em 1966 após passar por um cursinho e ganhar uma “família cearense”. Durante a graduação, encantou-se rapidamente pela área da endocrinologia. O encanto virou envolvimento, e a então estudante passou a se debruçar ainda mais na área, com atuação ligada ao diabetes já nos anos 1970.

Em cada processo formativo, Adriana buscou explorar temas atuais, ligados às principais descobertas da época. O resultado são inúmeras heranças para a saúde pública no Ceará e no Brasil, sobretudo o trato humanizado nos tratamentos e um projeto de cuidado com diabetes e hipertensão organizado a partir do Centro Integrado fundado por ela.

Além da trajetória dedicada à pesquisa e à Medicina, é presente na jornada o amor pela família, pela música e pela coletividade. Adriana é mãe de Cássio e Márcio e tem três netos. Sobre ser agraciada com o Troféu Sereia de Ouro, motivo de surpresa, festeja: “Os ‘parabéns’ que eu dava, agora vou receber”.



Guiomar Marinho

Artista da tapeçaria

Legenda: Guiomar Marinho é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025 Foto: Thiago Gadelha

Paranaense radicada no Ceará, Guiomar Marinho construiu um percurso na qual cores e formas são protagonistas do ofício de criar. Entre vários feitos, ela é responsável por apresentar à terra de Alencar a tapeçaria como instrumento artístico – algo até então inédito no Estado – e desenvolver um braço social capaz de mudar a vida de inúmeros cearenses.

Os primeiros contatos com a arte aconteceram ainda na adolescência, em atividades do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Curitiba. Já adulta, ela se dedicaria ao bordado, à pintura e à costura à mão. No início dos anos 1960, à outra paixão mais específica: a pintura em tecidos. A tapeçaria, por sua vez, veio por influência externa.

Foi quando conheceu a tapeceira marroquina Madeleine Colaço. Depois de conferir uma exposição da mestra, decidiu seguir por esse caminho. Um dos capítulos mais ricos dessa jornada diz respeito ao período em que dividiu saberes com artesãos do interior cearense e impulsionou o desenvolvimento do Estado na seara da tapeçaria.

O resultado do investimento obstinado em aprendizagem traduziu-se em tapetes com relevos e texturas diferenciadas e únicas. Os produtos, de alto valor agregado, traçaram novos rumos para nosso artesanato, promovendo uma revolução na seara. Para artistas e profissionais, a arte de Guiomar Marinho inspira e reflete a força de vencer na vida.

Ao lado do esposo, Cláudio Bomfim Marinho de Andrade (in memoriam), a artista tem seis filhos, sete netos e 13 bisnetos. Ativa e lúcida no alto dos 92 anos de idade, orgulha-se por receber uma distinção como o Troféu Sereia de Ouro. “Reconheço que fiz um trabalho sobretudo social. O Sereia de Ouro é uma forma de celebrar isso”.



Oto de Sá Cavalcante

Empresário

Legenda: Empresário Oto de Sá Cavalcante é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025 Foto: Thiago Gadelha

Seis décadas dedicadas à educação: eis um bom ponto de partida para contemplar o trajeto humano e profissional de Oto de Sá Cavalcante. Primogênito do professor Ari de Sá Cavalcante (1918-1967), o empresário herdou do pai o entusiasmo pelos estudos e pela leitura. Desde 2001, lidera a instituição de ensino que leva o nome do patriarca.

A história de Oto como educador começa muito antes do caminho como gestor, em agosto de 1964. Foi quando o então estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, a pedido do pai, tornou-se professor de matemática do Ginásio Farias Brito, instituição criada pelo professor Adualdo Batista em 1935 e dirigida pelo sócio, Ari, de 1941 a 1967.

O que começou como desvio de percurso, tornou-se, mais tarde, missão de vida. Pouco a pouco, ele encontrou na educação um propósito maior do que pensava encontrar na engenharia – talvez até maior do que o antigo sonho de jogar futebol profissionalmente, cultivado na infância. Decidiu que trabalharia para transformar vidas, assim como fez o pai.

Ao liderar operações que ajudam a definir o destino de milhares de crianças, adolescentes e jovens, o cearense aprendeu lições valiosas. A maior delas talvez seja que o entusiasmo pode mudar o mundo, mas é preciso que cada um de nós encontre a própria missão e aceite o chamado. Resultado: pais e escola juntos para que cada aluno trilhe o melhor caminho.

Casado com Margarida Maria Porto Soares de Sá Cavalcante, pai de cinco filhos e avô de sete netos, Oto desenvolve ainda um notável amor pela literatura. Atributos que o posicionaram entre os agraciados do Troféu Sereia de Ouro. “Esse prêmio não é só meu, muitos são os grandes responsáveis. Essa equipe é vencedora”, comemora.



Tasso Jereissati

Empresário e político

Legenda: Empresário e político Tasso Jereissati é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025 Foto: Thiago Gadelha

Um dos maiores empresários e políticos do Brasil, Tasso Jereissati detém percurso alinhado a alguns dos principais acontecimentos da história recente do Ceará. Comprometimento, esforço e paixão guiaram três mandatos dele como Governador do Estado e duas passagens pelo Senado. Atuações repletas de conquistas e grandes destaques.

Descendente de libaneses e nascido em Fortaleza no dia 15 de dezembro de 1948, é filho do senador Carlos Jereissati e de Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati. Criança, acompanhou as intensas movimentações do pai – de quem depois, saberia, herdou o espírito de ressonância pública. O ingresso na política diz ter sido obra do acaso, contudo.

Nessa seara, desde a campanha para o primeiro mandato à frente do Governo do Ceará, ficou conhecido como “galeguim dos zói azul” – alcunha que o acompanha até hoje. Quanto aos avanços no Estado sob a liderança dele, foram incontáveis, sobretudo no que diz respeito à redução da mortalidade infantil, pelo qual foi premiado internacionalmente.

Açude Castanhão, novo aeroporto, Complexo Portuário do Pecém, construção e recuperação de rodovias, além do início das obras do Metrofor, foram outros grandes feitos. No Senado, garantiu uma ação pública competente, atenta e efetiva, fundamental para que as funções estatais de regulação e prestação de serviço se alinhassem com os objetivos da República.

Devoto de São Francisco de Assis, é casado com Renata Queiroz Jereissati, tem quatro filhos e oito netos – um deles a caminho. Diz que o momento atual é de serenidade a fim de aproveitar a presença de quem ama. Sobre a condecoração pelo Sereia de Ouro, vibra: “Sendo no ano do centenário de nascimento de Edson Queiroz, me deixa muito feliz. Até emociona”.