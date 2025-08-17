Complexo do Pecém vai investir R$ 1,25 bilhão até 2026 para se tornar hub portuário mundial

O Complexo do Pecém tem atualmente 11 obras em curso e 5 em licitação, o que totaliza um investimento de R$ 719 milhões. Além dessas, outras três estão em fase de elaboração de projeto e somam R$ 537 milhões em recursos.

Ao todo, até 2026, devem ser investidos R$ 1,25 bilhão em construções e manutenções contínuas de espaços no terminal portuário, localizado em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza.

Para o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, os recursos investidos vão muito além da infraestrutura física. Ele pontua que estas melhorias trarão ao local mais eficiência logística, maior capacidade operacional, mais competitividade para os clientes e mais desenvolvimento para o estado.

“Estamos vivendo um momento histórico no Complexo do Pecém. Cada novo investimento é um passo firme para consolidar o Pecém como um hub portuário de classe mundial, capaz de atrair negócios, gerar empregos e impulsionar a economia do Estado”, afirma.

Das oito obras em curso, atualmente, a de maior aporte é a de modernização e expansão do Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) para automação de utilidades no Terminal Portuário do Pecém. Ao todo, estão sendo investidos R$ 8,5 milhões.

A iniciativa começou ainda no fim de 2024 e tem previsão de término em dezembro deste ano.

Veja as obras em curso e seus valores

Revitalização e implantação de nova sinalização horizontal e vertical em todo o terminal portuário - R$ 5,85 milhões

Construção da nova plataforma para cargas perigosas - R$ 1,140 milhão

Construção do Centro de Emergência Ambiental, estrutura dedicada ao monitoramento, capacitação e gestão ambiental do Complexo - R$ 3,69 milhões

Construção das novas áreas de aguardo no TMUT e no Píer 1, com infraestrutura para fluxo de trabalhadores e prestadores - R$ 1,052 milhão

Implantação de novas balanças, modernização e aumento da capacidade de pesagem, com novas instalações para apoio logístico - R$ 1,3 milhão

Requalificação, reforma e ampliação dos prédios de acesso principal ao Terminal Portuário do Pecém (Gate 01 e seus respectivos prédios de apoio) - R$ 2,7 milhões

Modernização e expansão do Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) para automação de utilidades no Terminal Portuário do Pecém - R$ 8,5 milhões

2ª Etapa da Reforma do Bloco de Utilidade e Serviços (BUS) -investimento de R$ 3 milhões

Obras com previsão de início nos próximos dias

Além das obras que já estão ocorrendo e possuem prazos para encerrar até 2026, duas novas construções estão com tudo pronto para iniciar até o próximo dia 1º de setembro.

A primeira é um contrato anual de manutenção Offshore do Terminal Portuário do Pecém, compreendendo pontes de acesso, píeres 1 e 2 e o Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT). O projeto tem duração de cinco anos, com valor anual de aproximadamente R$ 27,3 milhões.

Também está prevista a implantação de infraestrutura de conexão elétrica para atendimento a navios (shore power) e guindastes MHC elétricos no TMUT. Com investimento de R$ 13,2 milhões, o projeto tem previsão de duração de um ano, com conclusão em 31 de agosto de 2026.

Além dessas obras, está em fase final de licenciamento e contratação a construção do Píer de Rebocadores, área para suporte logístico e operacional às embarcações de apoio, no valor de cerca de R$ 10,3 milhões.

Construções em licitação somam R$ 640,8 milhões

A estrutura portuária também possui cinco projetos em fase de licitação. O mais caro deles é a ampliação do TMUT, com investimento total estimado de R$ 578,6 milhões.

Para esta obra, é previsto um novo berço de 350 metros, retroárea de 42 mil m², expansão do quebra-mar e infraestrutura para atender navios de grande porte.

Para melhorar o acesso e permitir manobra de pás eólicas de até 116 metros, deve ser feita uma nova via de acesso ao Gate 2 e Rotatória da Estrada de Placas. Para isso, o investimento é de R$ 13,3 milhões. Já no Píer 1, uma nova rede de incêndio no valor de R$ 1,55 milhão também deve ser feita.

Em processo de licitação há também dois serviços de manutenção e requalificação continuadas. Veja abaixo:

Serviços de manutenção de sistemas de proteção catódica e a aquisição de materiais, com investimento de R$ 2.475.469,27;

Serviço continuado de requalificações de pavimentos e manutenção de infraestrutura civil do Terminal Portuário do Pecém, com investimento de R$ 44.856.521,20.

Ainda em fase de elaboração de projeto também estão a ampliação do Píer 2 e a construção do Corredor de Utilidades e do Píer 0. As três ações devem somar R$ 538,3 milhões.