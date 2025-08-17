Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Complexo do Pecém vai investir R$ 1,25 bilhão até 2026 para se tornar hub portuário mundial

Complexo tem 11 obras em curso e outras cinco em licitação. Três projetos estão em fase de elaboração

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Vista de local para atração de navios no Porto do Pecém
Legenda: Porto do Pecém ganhará novas estruturas para atracação de embarcações e movimentação de pás eólicas
Foto: Thiago Gadelha

O Complexo do Pecém tem atualmente 11 obras em curso e 5 em licitação, o que totaliza um investimento de R$ 719 milhões. Além dessas, outras três estão em fase de elaboração de projeto e somam R$ 537 milhões em recursos.

Ao todo, até 2026, devem ser investidos R$ 1,25 bilhão em construções e manutenções contínuas de espaços no terminal portuário, localizado em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza. 

Para o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, os recursos investidos vão muito além da infraestrutura física. Ele pontua que estas melhorias trarão ao local mais eficiência logística, maior capacidade operacional, mais competitividade para os clientes e mais desenvolvimento para o estado. 

“Estamos vivendo um momento histórico no Complexo do Pecém. Cada novo investimento é um passo firme para consolidar o Pecém como um hub portuário de classe mundial, capaz de atrair negócios, gerar empregos e impulsionar a economia do Estado”, afirma.

Veja também

teaser image
Negócios

Como a economia do Ceará será impactada pelo plano de socorro de Lula contra o tarifaço?

teaser image
Negócios

Empresários do mel no Ceará renegociam com importadores dos EUA e retomam exportações após tarifaço

teaser image
Negócios

Indústria quer Reintegra retroativo a janeiro para mitigar efeitos do tarifaço de Trump

Das oito obras em curso, atualmente, a de maior aporte é a de modernização e expansão do Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) para automação de utilidades no Terminal Portuário do Pecém. Ao todo, estão sendo investidos R$ 8,5 milhões.

A iniciativa começou ainda no fim de 2024 e tem previsão de término em dezembro deste ano.

Veja as obras em curso e seus valores

  • Revitalização e implantação de nova sinalização horizontal e vertical em todo o terminal portuário - R$ 5,85 milhões
  • Construção da nova plataforma para cargas perigosas - R$ 1,140 milhão
  • Construção do Centro de Emergência Ambiental, estrutura dedicada ao monitoramento, capacitação e gestão ambiental do Complexo - R$ 3,69 milhões
  • Construção das novas áreas de aguardo no TMUT e no Píer 1, com infraestrutura para fluxo de trabalhadores e prestadores - R$ 1,052 milhão
  • Implantação de novas balanças, modernização e aumento da capacidade de pesagem, com novas instalações para apoio logístico - R$ 1,3 milhão
  • Requalificação, reforma e ampliação dos prédios de acesso principal ao Terminal Portuário do Pecém (Gate 01 e seus respectivos prédios de apoio) - R$ 2,7 milhões
  • Modernização e expansão do Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) para automação de utilidades no Terminal Portuário do Pecém - R$ 8,5 milhões
  • 2ª Etapa da Reforma do Bloco de Utilidade e Serviços (BUS) -investimento de R$ 3 milhões

Obras com previsão de início nos próximos dias

Além das obras que já estão ocorrendo e possuem prazos para encerrar até 2026, duas novas construções estão com tudo pronto para iniciar até o próximo dia 1º de setembro.

A primeira é um contrato anual de manutenção Offshore do Terminal Portuário do Pecém, compreendendo pontes de acesso, píeres 1 e 2 e o Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT). O projeto tem duração de cinco anos, com valor anual de aproximadamente R$ 27,3 milhões.  

Também está prevista a implantação de infraestrutura de conexão elétrica para atendimento a navios (shore power) e guindastes MHC elétricos no TMUT. Com investimento de R$ 13,2 milhões, o projeto tem previsão de duração de um ano, com conclusão em 31 de agosto de 2026.

Além dessas obras, está em fase final de licenciamento e contratação a construção do Píer de Rebocadores, área para suporte logístico e operacional às embarcações de apoio, no valor de cerca de R$ 10,3 milhões. 

Construções em licitação somam R$ 640,8 milhões  

A estrutura portuária também possui cinco projetos em fase de licitação. O mais caro deles é a ampliação do TMUT, com investimento total estimado de R$ 578,6 milhões.

Para esta obra, é previsto um novo berço de 350 metros, retroárea de 42 mil m², expansão do quebra-mar e infraestrutura para atender navios de grande porte.

Para melhorar o acesso e permitir manobra de pás eólicas de até 116 metros, deve ser feita uma nova via de acesso ao Gate 2 e Rotatória da Estrada de Placas. Para isso, o investimento é de R$ 13,3 milhões. Já no Píer 1, uma nova rede de incêndio no valor de R$ 1,55 milhão também deve ser feita.

Em processo de licitação há também dois serviços de manutenção e requalificação continuadas. Veja abaixo:

  • Serviços de manutenção de sistemas de proteção catódica e a aquisição de materiais, com investimento de R$ 2.475.469,27;
  • Serviço continuado de requalificações de pavimentos e manutenção de infraestrutura civil do Terminal Portuário do Pecém, com investimento de R$ 44.856.521,20.

Ainda em fase de elaboração de projeto também estão a ampliação do Píer 2 e a construção do Corredor de Utilidades e do Píer 0. As três ações devem somar R$ 538,3 milhões.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vista de local para atração de navios no Porto do Pecém
Negócios

Complexo do Pecém vai investir R$ 1,25 bilhão até 2026 para se tornar hub portuário mundial

Complexo tem 11 obras em curso e outras cinco em licitação. Três projetos estão em fase de elaboração

Paloma Vargas
Há 2 horas
Imagem de uma pessoa manipulando o aplicativo da Tele-sena nas mãos
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/08)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
17 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1207 de hoje 16/08; prêmio é de R$ 5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5992, deste sábado (16/08); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2282 de hoje, 16/08; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1103 de hoje, 16/08; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6802, deste sábado (16/08); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2902 deste sábado (16/08); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3471, deste sábado (16/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 277 de hoje 16/08; prêmio é de R$ 143,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Nova área do Porto de Fortaleza será arrendada pela iniciativa privada em 2026
Negócios

Porto de Fortaleza terá nova área concedida à iniciativa privada

Companhia Docas do Ceará abriu negociações com o Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal (MPOR) para mais uma área ser arrendada

Redação
16 de Agosto de 2025
Foto que contém apicultor manuseando colmeia de abelha no Ceará
Negócios

Ceará vai comprar mel produzido no Estado, que seria exportado para os EUA, pelo triplo do preço

Governo usará o mel cearense na merenda escolar

Luciano Rodrigues
16 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Os problemas do Ceará na visão dos empresários

Gentil Linhares, Cristiano Maia e Tom Prado falam sobre água, licença ambiental, relações com o governo e tarifaço de Trump

Egídio Serpa
16 de Agosto de 2025
Novo empreendimento de alto padrão se destaca na zona oeste da RMF
Negócios

Novo empreendimento de alto padrão se destaca na zona oeste da RMF

Condomínio Azur Sol Poente, da BLD Urbanismo, está inserido na rota de investimentos do Ceará

Agência de Conteúdo DN
16 de Agosto de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para este sábado (16/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 143 milhões o mais alto deles

Redação
16 de Agosto de 2025
Foto que contém ambulante trafegando por via do bairro Genibaú ao lado de um ônibus
Negócios

O que faz do Genibaú o bairro 'mais pobre' de Fortaleza?

A área possui o desempenho mais baixo na comparação com outras localidades

Luciano Rodrigues
16 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Calculista e frio, Putin usa Trump e dribla Zelensky e OTAN

O ditador russo utilizou o cenário e as imagens da cúpula de ontem em Anchorage, no Alaska, para mostrar que a Rússia não está isolada

Egídio Serpa
16 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6801, desta sexta-feira (15/08); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2810 – Sorteio de sexta-feira, 15/08; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2810 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3470, desta sexta-feira (15/08); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2847 de hoje, sexta-feira, 15/08; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2847 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,4 milhões.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 733 - Sorteio de sexta-feira, 15/08; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 733 em 15/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (15/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (15/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
pessoa estudando
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08)

Certames são para diversas áreas e níveis de ensino

Redação
15 de Agosto de 2025
Foto que contém homem segurando peixe vermelho
Negócios

Governo do Ceará lançará edital para comprar produtos de empresas afetadas pelo tarifaço

Licitação será emergencial e terá prazo de duração de 120 dias

Luciano Rodrigues
15 de Agosto de 2025
Foto de Carteira de Trabalho Digital
Negócios

Abono salarial PIS/Pasep 2025 chega ao último lote nesta sexta-feira (15)

Ciclo de pagamentos contempla trabalhadores nascidos em novembro e dezembro

Redação
15 de Agosto de 2025
Imagem mostra um volante de lotofácil com uma caneta sobre uma mesa, ao ar livre, com árvores e pessoas ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio realizado em 15 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sexta-feira (15/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 7,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
15 de Agosto de 2025
Vista aérea de parte de cargas no Porto do Pecém
Negócios

Quanto custam os produtos exportados do Ceará para os Estados Unidos? Veja lista

Valores devem ser negociados em alguns itens que podem ser comprados pelo Governo do Estado

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
15 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Em cidades saneadas, a saúde entra e as doenças fogem

Diretora da Ambiental Ceará, que executa obras de saneamento em 25 cidades do Ceará, a urbanista Águeda Muniz transmite números que impressionam positivamente

Egídio Serpa
15 de Agosto de 2025