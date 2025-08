Edital abre 220 vagas para jovens aprendizes em São Gonçalo

Diante da crescente demanda por mão de obra e inserção no mercado de trabalho pelas empresas do Complexo do Pecém, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante lançou, nesta terça-feira (5), um edital com 220 vagas para um programa de formação de jovens aprendizes, de 14 a 24 anos. O documento pode ser acessado aqui.

A iniciativa é pioneira entre municípios do Ceará. Normalmente, esse tipo de ação fica sob o guarda-chuva do Estado, mas, segundo o prefeito Marcelo Teles, o Município viu a necessidade de criar um projeto próprio, chamado de Minha Primeira Chance, por conta da forte demanda das companhias ali instaladas. O investimento previsto é de R$ 4 milhões por ano com recursos municipais.

“O programa foi instituído por Lei Municipal, garantindo que todos os selecionados tenham curso gratuito, transporte, lanche, material didático, seguro de vida e bolsa de meio salário mínimo durante a formação", comenta o gestor.

As inscrições começam na quinta-feira (7) e a seleção será realizada no dia 31 de agosto. Serão ofertadas, neste primeiro ciclo, 220 vagas distribuídas em 11 turmas, destinadas exclusivamente a jovens residentes no município. Das vagas disponíveis, 50% são reservadas para jovens de famílias de baixa renda, comprovadas com inscrição no CadÚnico, e 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os cursos disponíveis são:

Assistente Administrativo

Assistente de Projetos

Processos

Logística e Produção.

Os jovens selecionados participarão de uma formação teórica com duração de 12 meses, realizada em sala de aula.

Parceria com empresas do Pecém

Durante esse período, também serão encaminhados para empresas parceiras, onde poderão aplicar os conhecimentos.

Segundo a gestora do programa, Magnólia Rocha, secretária de Desenvolvimento Econômico, o projeto já despertou o interesse de grandes empresas do Complexo do Pecém, que poderão contratar os jovens após a conclusão da formação. “Esse programa abre portas para um futuro mais digno e com oportunidades de crescimento”, destaca Magnólia.

O processo seletivo, que contará com prova objetiva e redação, será conduzido pelo Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos (IEPRO) da Universidade Estadual do Ceará (UECE).