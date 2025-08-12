Pecém bate recorde de movimentação e mira ano histórico mesmo com tarifaço

A APM Terminals, que opera no Porto do Pecém, reportou desempenho histórico no período de janeiro a julho deste ano, com a movimentação de 389 mil TEUs (unidades equivalentes a contêineres de 20 pés), um crescimento de 38,75% em comparação ao registrado em igual período de 2024 (280.368 TEUs).

Segundo a empresa, a marca alcançada "reflete um desempenho excepcional" e já sinaliza para um resultado anual muito superior ao recorde de 500 mil TEUs de 2024. Os bons números de movimentação de cargas surgem em um cenário conturbado com o tarifaço dos Estados Unidos. Os efeitos diretos da sobretaxa de 50% deverão constar nos próximos balanços.

Nos 7 primeiros meses do ano, a movimentação geral do Porto do Pecém atingiu 11,3 milhões de toneladas, uma alta de 7% na comparação com 2024.

E-commerce e safra de frutas

“O contêiner foi uma das estrelas do período e deve seguir crescendo acima de dois dígitos, impulsionado pelo e-commerce, pela safra de frutas e pela cabotagem, especialmente para atender à demanda da Black Friday e do Natal. Nosso serviço para a Ásia está ganhando força. Enquanto isso, avançamos no desenvolvimento de novos negócios como algodão, carne, minerais e granito, além de projetos estratégicos para a ZPE Ceará”, ressalta André Magalhães, diretor comercial do Complexo do Pecém.

Para Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, o resultado reflete investimentos em infraestrutura, ampliação de capacidade e adoção de novas tecnologias. "Esses pilares são essenciais para atender à crescente demanda e fortalecer a logística da região Nordeste, conectando o Brasil ao mundo, pela nova rota marítima direta para a Ásia”, afirma o executivo.