Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (3), a arte do crochê como de destacada relevância histórica e cultural do Ceará. A iniciativa, que começou a tramitar na Casa em novembro de 2023, é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT).

Como justificativa, o PL 135/2024 aponta a arte do crochê como elemento essencial da cultura do Ceará. Além disso, o texto destaca que a prática é transmitida de geração em geração, mantendo vivo esse patrimônio no estado.

“Além de histórico, a Arte do Crochê, serve como principal fonte de renda para diversas famílias no Estado do Ceará, garantindo o seu sustento. Portanto, reconhecer essa arte como Patrimônio Cultural Imaterial do Ceará é fundamental”, indica a justificativa do projeto.

CAPITAL DO CROCHÊ

A matéria vai ao encontro de outro reconhecimento da Alece, que estabeleceu o município de Nova Russas como capital cearense do Crochê, a partir da Lei nº 14.479 de 2009. O projeto era de autoria do ex-deputado estadual Vanderley Farias Pedrosa, pai de Bruno.

Desde então, a cidade do Sertão de Crateús estampa o título no letreiro que fica na entrada do município. À época, o autor da proposta destacou o costume das “crocheteiras” de ficarem nas calçadas no início da tarde, antes do pôr do sol, para expor seus trabalhos. O número de artesãs chegava a 10 mil, conforme o projeto.

