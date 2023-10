Teleconsulta para psicologia e nutrição é lançada pela Prefeitura de Fortaleza; saiba como funciona

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta sexta-feira (6) o serviço de teleconsulta para as especialidades de psicologia e nutrição. O anúncio foi feito durante a reinauguração do posto de saúde Flávio Marcílio, no bairro Mucuripe, parte de um pacote de melhorias na saúde municipal.

No primeiro momento, para que os profissionais e paciente se adaptem, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza um especialista da nutrição e um da psicologia para o acolhimento. Um total de 24 consultas virtuais para nutrição poderão ser marcadas.

Veja também

Já para psicologia, a cada dois meses seis novos pacientes iniciam seu processo de terapia, que terá, inicialmente, dez sessões.

Conforme a gestão municipal, ainda este ano serão lançadas as especialidades de teleconsulta de dermatologia, cardiologia e endocrinologia.

Em maio, o Diário do Nordeste havia adiantado que o Executivo Municipal planejava inserir na rede de saúde as consultas virtuais. A informação foi dada com exclusividade pelo secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo.

Como funciona?

Para marcar a teleconsulta, o paciente tem de buscar um posto de saúde na Capital cearense para uma consulta médica inicial, da qual partirá um encaminhamento para o especialista. A Central de Regulação realizará o agendamento para o atendimento virtual.

A confirmação será feita ao usuário por meio do telefone e também em mensagem no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, que pode ser baixado tanto para Android quanto para iPhone.

No dia e hora marcados, a pessoa deve acessar o app e clicar em "consulta virtual".

Pacientes sem acesso à internet terão postos específicos de apoio, onde poderão entrar em suas consultas.

Postos para apoio ao usuário – Teleconsulta:

Regional de Saúde I – Posto de saúde Dr. Zenirton (Barra do Ceará)

Regional de Saúde II - Posto de saúde Célio Brasil (Cais do Porto)

Regional de Saúde III - Posto de saúde Meton de Alencar (Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV - Posto de saúde Dom Aloísio Lorscheider (Itaperi)

Regional de Saúde V - Posto de saúde Henrique Mota (Henrique Jorge)

Regional de Saúde VI - Posto de saúde Vicentina (Conj. Jardim Primavera)

Telemedicina

Desde julho a rede municipal Fortaleza conta com serviço de telemedicina. A primeira fase foi a de "segunda opinião", que é a troca de informações entre o médico do posto de saúde e um médico especialista para esclarecer dúvidas de um paciente. O tempo de resposta é até 72h.

Atualmente, os médicos podem dar suas opiniões em: cardiologia; dermatologia; endocrinologia; ginecologia; obstetrícia; urologia, mastologia, odontologia e psiquiatria

Segundo a Prefeitura, até o último dia 29 de setembro, foram feitos 1.564 atendimentos.