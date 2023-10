Ceará tem alerta de calor e risco de incêndio em mais de 90 municípios; veja locais e como prevenir

A onda de calor que atinge o Ceará já tem gerado repercussões além da sensação térmica: mais de 90 municípios estão em alerta para risco médio e alto de incêndios, desde quinta-feira (5) e até o próximo sábado (7), conforme divulgou a Defesa Civil do Estado.

Os pontos críticos do prognóstico de risco de incêndio, publicado pelo órgão de proteção nessa quinta (5), se concentram principalmente nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) 14, 16, 19, 21 e 22, que compreendem os municípios de:

AIS 14: Alcântaras, Barroquinha, Camocim, Cariré, Carnaubal, Chaval, Coreaú, Croatá, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Granja, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Martinópole, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tianguá, Ubajara, Uruoca e Viçosa do Ceará.

AIS 16: Ararendá, Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Pires Ferreira, Poranga, Reriutaba, Santa Quitéria, Tamboril e Varjota.

AIS 19: Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Potengi, Salitre e Santana do Cariri.

AIS 21: Acopiara, Baixio, Cariús, Cedro, Granjeiro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Saboeiro, Tarrafas, Umari e Várzea Alegre.

AIS 22: Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Mombaça, Parambu, Piquet Carneiro, Quiterianópolis e Tauá.

Entre 28 de setembro e 3 de outubro, 7.043 focos de calor foram identificados em 158 municípios do Estado, conforme dado da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apresentado pela Defesa Civil.

As cidades com mais registros, segundo divulgado pela Defesa Civil do Estado, foram Icó (1.627 focos), Saboeiro (534 focos), Poranga (362 focos), Várzea Alegre (344 focos) e Caririaçu (302 focos).

Dias sem chuva no Ceará

O cenário é agravado pela previsão de baixas precipitações no Estado, nas próximas semanas. Até o dia 19 deste mês, o Ceará deve ter poucas chuvas, segundo a Funceme.

Áreas como Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém poderão ter entre 5 e 6 dias secos. As demais macrorregiões podem ter até 7 dias de estiagem.

A Defesa Civil alerta que “este cenário demanda atenção e planejamento, especialmente em atividades impactadas pela falta de chuva e em áreas com risco de incêndio”.

O órgão de proteção recomenda que a população evite acender fogueiras, especialmente em áreas florestais ou de vegetação seca; não descarte objetos quentes ou inflamáveis em áreas de vegetação; e informe imediatamente às autoridades (telefone 193) em caso de foco de incêndio.

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de baixa umidade relativa do ar no Ceará. Válido até as 20h desta sexta-feira (6), o comunicado aponta possibilidade de índices variando entre 20% e 30%, bem abaixo da média habitual do Estado.

A orientação é de que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.