Onda de calor de até 40°C atinge Ceará e outros 18 estados do Brasil; veja municípios afetados

Uma onda de calor intenso deve atingir 19 estados brasileiros, incluindo o Ceará, até a próxima sexta-feira (25). A elevação da temperatura, que pode chegar a 40°C em algumas localidades, recebeu classificação de "perigo potencial", o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) — menor grau na escala de três estágios.

Publicado nessa terça-feira (22), o aviso informa que a temperatura deve aumentar até 5°C acima da média prevista para esta época do ano, considerada inverno no País. O fenômeno deve durar de dois até três dias e oferece "leve risco à saúde", conforme a instituição meteorológica ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal, devem ser afetados pela onda de calor.

A máxima nas capitais Cuiabá (MT), Teresina (PI), Manaus (AM), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS) deve girar em torno dos 37°C a 40°C nesta quarta-feira (23).

No território cearense, as altas temperaturas se concentram no Interior do Estado, afetando 97 municípios. Localidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do litoral não devem registrar a elevação incomum.

O alerta amarelo do Inmet indica que o fenômeno se trata de uma "situação meteorológica potencialmente perigosa". Nas federações atingidas pela onda de calor, o instituto orienta que a população tenha cuidado na prática de atividades sujeitas às intempéries.

"Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário", recomendou o órgão.

Rio Grande do Sul e Santa Catarina ficaram de fora do aviso para a elevação das temperaturas, mas o Inmet emitiu um alerta indicando o risco de tempestades na região.

Município do Ceará afetados pela onda de calor

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catunda

Cedro

Choró

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Graça

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibaretama

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Varjota

Várzea Alegre

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE