Planeta Terra tem dia mais quente da história pela segunda vez consecutiva

O planeta Terra registou, nesta terça-feira (4), o dia mais quente da história pela segunda vez consecutiva. Segundo dados do governo norte-americano, o recorde de temperatura média global mais alta foi de 17,18°C, alguns décimos acima da registrada na segunda-feira(3), que já havia sido recorde, com 17,01°C. As informações são da TV Globo.

Conforme especialistas, o verão no hemisfério norte será responsável por novos índices ainda mais altos de temperatura, gerando ondas de calor intenso e duradouro.

Diversas regiões nos Estados Unidos, onde moram quase 47 milhões de pessoas, estão em alerta. O calor pode passar dos 40°C. No estado do Arizona, por exemplo, a expectativa é que os termômetros registrem os 46°C.

Outros estados como Texas, Flórida e Nova York também devem bater recorde de temperatura mais alta já registrada.

PROBLEMAS CAUSADOS PELA ALTA TEMPERATURA

As altas temperaturas começaram a gerar problemas em diversas partes do mundo. No Vietnã, por exemplo, produtores de arroz passaram a trabalhar à noite durante os verões, que tem apresentado temperaturas acima dos 37ºC.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, as ondas de calor que atingem o sul do país já duram duas semanas, apresentando sensação térmica acima dos 40ºC. Ao menos 13 pessoas morreram devido às altas temperaturas durante o verão.

No México, 100 pessoas morreram por conta do calor extremo entre 12 e 25 de junho deste ano. Também no fim do mês, a Espanha registrou temperaturas superiores a 44ºC.