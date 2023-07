'Superlua dos Cervos': veja imagens do fenômeno pelo mundo

Quem gosta de observar a Lua pôde conferir uma versão mais brilhante e aparentemente maior dela durante essa noite de segunda-feira (3), devido à Superlua dos Cervos que aconteceu na data. O evento foi registrado em vários lugares do mundo. (Veja imagens abaixo)

Conforme a agência espacial norte-americana, Nasa, o fenômeno foi provocado pela coincidência da fase cheia do satélite natural com o período de perigeu, ponto da translação dele que é o mais próximo da Terra.

Nos Estados Unidos e no Canadá, o evento atingiu o ápice por volta das 8h39 da manhã (horário de Brasília), segundo o periódico norte-americano sobre meteorologia Farmers' Almanac. Já no Brasil, o corpo celeste surgiu no céu somente a partir das 17h42 e permanece visível até às 8h desta terça-feira (4), informou o guia de observações astronômicas In-The-Sky.org.

"A Lua aparecerá cheia por três dias nessa época, de sábado à noite até terça-feira à noite", detalha a Nasa.

IMAGENS DA 'SUPERLUA DOS CERVOS' PELO MUNDO

Dubai

Legenda: Fenômeno acontece durante a fase cheia do satélite natural da Terra Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Legenda: Superlua dos Cervos sobre o minarete de uma mesquita, em Dubai Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Inglaterra

Legenda: 'Superlua dos Cervos' atrás do Edifício Liver em Liverpool, noroeste da Inglaterra Foto: Paul Ellis/AFP

Legenda: Fenômeno acontece na mesma época em que os cervos machos começam a crescer os chifres Foto: Paul Ellis/AFP

Iraque

Legenda: Lua surge atrás do Estádio Internacional de Basra, na cidade de Basra, no sul do Iraque Foto: Hussein Faleh/AFP

Legenda: Superlua pode ser observada em vários países do mundo Foto: Hussein Faleh/AFP

França

Legenda: Evento observado em Paris, Capital da França Foto: Stefano Rellandini/AFP

Legenda: Fotografia mostra o corpo celeste próximo à 'Pont de Bercy' Foto: Stefano Rellandini/AFP

Kwait

Legenda: Pessoas observam a 'Superlua dos Cervos' surgir no horizonte da cidade do Kuwait Foto: Yasser Al-Zayyat/AFP

Legenda: Evento é a segunda superlua do ano Foto: Yasser Al-Zayyat/AFP

SIGNIFICADO DA 'SUPERLUA DOS CERVOS'

Agência espacial norte-americana explica que o fenômeno leva esse nome por que coincide com a mesma época em que o cervos machos começam o crescimento de novos chifres.

É comum que as hastes passem a emergir das cabeças desses animais no início do verão no Hemisfério Norte — começo do inverno no Hemisfério Sul, onde fica o Brasil. Os dados são do portal Nacional Geographic Brasil.

Outras nomenclaturas

Além de Superlua dos Cervos, esse evento astronômico também recebe outros nomes: como Lua do Trovão, por acontecer no mesmo período das frequentes tempestades típicas do início da estação mais quente nos Estados Unidos, conforme a Nasa.

No estado norte-americano do Alasca, o fenômeno é batizado de Lua do Salmão, informa o Farmers' Almanac. O título é uma homenagem aos nativos da região devido à coincidência com a corrida do salmão nos rios do norte do continente americano.

Já na Europa, por acontecer no mesmo período que a época de produção de feno, a Superlua dos Cervos é conhecida como Lua do Feno, segundo a Nasa. Enquanto isso, hindus, budistas e jainistas (adeptos da religião indiana Jain Dharma), consideram o evento como a Lua Cheia do Guru (Guru Purnima), celebrada como um festival espiritual.