Especialista do 'Titanic' morto no submarino Titan disse que implosão seria 'boa maneira de partir'

O francês Paul-Henri Nargeolet, especialista do Titanic e uma das vítimas da implosão do submarino Titan da empresa OceanGate, havia revelado estar ciente dos riscos de mergulhar a 3.800 metros de profundidade rumo ao famoso naufrágio. Em entrevista à New Yorker, Patrick Lahey, presidente da Triton Submarines e amigo de Paul, afirmou que o francês até considerou uma implosão uma "boa maneira de partir".

Segundo Patrick, o amigo ignorou suas tentativas de alertá-lo sobre a falta de segurança e construção do submersível.

"Tive uma conversa com PH apenas alguns meses atrás. Eu disse: 'PH, você legitima o que esse cara está fazendo. É um endosso tácito. E, pior do que isso, acho que ele está usando seu envolvimento com o projeto e sua presença no site como uma forma de atrair as pessoas para isso'", comentou.

Legenda: O oxigênio de emergência da embarcação estava previsto para durar 96 horas Foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP

Nargeolet, de 77 anos, respondeu que era um viúvo idoso e que "se tivesse que partir, seria uma boa maneira. Instantânea", defendeu.

Ao questionar se o amigo estaria, então, "pronto para morrer", Patrick ouviu como resposta que "não, mas acho que, talvez se eu estiver lá, possa ajudá-los a evitar uma tragédia".

Por fim, ele lamentou ver o especialista do Titanic estar "no centro de uma tragédia".

"Ele não merecia ir desse jeito. Adorava PH Nargeolet. Ele era um ser humano brilhante e alguém que tive o privilégio de conhecer por quase 25 anos, e acho que é uma maneira tremendamente triste para ele ter acabado com sua vida", finalizou.