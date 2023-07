Pai e filho mortos em submarino ouviram músicas favoritas durante a viagem, diz viúva

Shahzada Dawood e Suleman Dawood, mortos em submarino durante expedição ao Titanic, teriam passados os últimos momentos ouvindo as músicas favoritas, é o que acredita Christine Sawood. Viúva de Shahzada e mãe de Suleman, ela revelou ao jornal The New York Times o que aconteceu com os dois dias antes da viagem.

"Ele estava como uma criança, excitado", contou Christine ao jornal sobre a empolgação de filho. Segundo Christine, os dias que antecederam a viagem foram repletos de reuniões de segurança, com os passageiros sendo ambientados em quartos apertados.

Ainda conforme ela, para permanecer entretidos durante a viagem, eles foram instruídos a carregar suas músicas favoritas para tocar em um alto-falante bluetooth. Eles também foram instruídos a usar meias grossas e um chapéu, pois as temperaturas diminuiriam nas águas mais profundas.

Preparativos

Originalmente, a mãe de Suleman revelou que era ela quem iria descer com o marido. No entanto, a viagem inicial foi adiada devido à pandemia, e o filho foi no lugar dela nessa expedição.

Ela contou também que os dois quase perderam a viagem, após um atraso no voo para o Canadá, de onde partiu o navio Polar Prize, que levou o Titan e os passageiros para o local de naufrágio do Titanic.

"Na verdade, estávamos muito preocupados, tipo, 'meu Deus, e se eles cancelassem aquele voo também?'", afirmou Christine ao The New York Times. "Em retrospecto, obviamente, eu gostaria que eles tivessem feito isso."

Shahazada e Suleman foram aconselhados a manter "uma dieta de baixo teor de resíduos", no dia anterior ao mergulho, sem café da manhã.

Christine contou também que acompanhou o Titan submergir durante aquela que seria a sua descida final. A comunicação do submersível foi perdida 1h45 após o início da viagem.