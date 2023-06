Jovem morto em implosão de submarino levou cubo mágico para tentar quebrar recorde mundial

O jovem paquistanês de 19 anos de idade que morreu a bordo do submarino Titan durante expedição aos destroços do Titanic, na semana passada, levou um cubo mágico para a viagem. O objetivo de Suleman Dawood, filho do empresário Shahzada Dawood, 48, era bater um recorde mundial debaixo d'água.

A informação foi dada pela mãe de Suleman, na primeira entrevista que concedeu após perder o filho e o marido. "Ele disse: 'Vou resolver esse cubo mágico a 3,7 mil metros de profundidade, no Titanic'", relatou Christine Dawood à BBC. Segundo ela, o garoto levou consigo uma câmera para registrar a façanha.

De acordo com a BBC, Christine e a filha, Alina, 17, estavam a bordo do Polar Prince, navio de apoio do Titan, quando soube que as comunicações com o submarino haviam sido perdidas. A notícia chegou cerca de duas horas depois que as duas viram Shahzada e Suleman mergulharem para o passeio.

A comunicação com o submersível, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no último domingo (18), quase duas horas após o equipamento iniciar a descida em direção ao que restou do Titanic. Estão a bordo do submersível o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation; o empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a companhia responsável pelo Titan, que cobra 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) por turista. O que sobrou do Titanic está no fundo do oceano, a quase 4 mil metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. Sim. O cineasta já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação. Ele, inclusive, lançou um documentário sobre isso, em 2003: "Fantasmas do abismo". Procurado pelo canal americano CNN, Cameron não comentou o desaparecimento do Titan no último domingo (18).

A mãe contou ainda que Suleman gostava tanto do desafio que costumava levar o cubo mágico para todos os lugares e impressionar as pessoas ao redor ao montá-lo em somente 12 segundos. Além disso, revelou que, inicialmente, seria ela quem embarcaria no Titan ao lado do marido. Mas, depois, decidiu ceder o lugar para o filho porque ele "queria muito ir".

Implosão

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e os organizadores da expedição ao Titanic anunciaram na última quinta-feira (22) que as cinco pessoas a bordo do submersível, desaparecido no domingo (18), no Atlântico Norte, haviam morrido após uma "implosão catastrófica" da nave subaquática.

Além de Shahzada e Suleman, morreram: