Especialista responsável por achar restos mortais em submarino avalia causa da implosão

Ed Cassano, CEO da Pelagic Research Services, empresa responsável pela recuperação dos destroços do submarino que implodiu durante uma imersão até a carcaça do Titanic, avaliou que o Titan desceu "além da sua taxa de profundidade".

O especialista argumentou, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (30), que o veículo não deveria ter ido tão fundo no oceano. As informações são do tabloide britânico The Mirror.

As investigações apontam que o submarino implodiu por conta da pressão no fundo do mar.

Restos mortais

Amostras dos restos mortais das vítimas do Titan serão doadas pela família, enquanto médicos legistas irão analisar o DNA coletado nas profundezas do Oceano Atlântico.

Um porta-voz da Guarda Costeira do Canadá afirmou ao jornal que "a esperança é que, ao coletar o DNA, isso ajude a identificar a quem pertencem os restos mortais, se provado serem de pessoas".

"Eles não só investigarão como o submersível falhou, no sentido estrutural, como também pretendem determinar o que aconteceu com todos a bordo", disse.

IMPLOSÃO DO TITAN

As mortes dos cinco passageiros que estavam a bordo do submarino desaparecido foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços a cerca de 500 metros do Titanic.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. "Nós vimos que a cabine de pressão estava ali em três pedaços, e podemos considerar que o submarino foi destruído e vamos mapear o que aconteceu a partir disso", disse John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA.

As cinco mortes também foram confirmadas pela OceanGate, empresa responsável pelo submersível. "Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão", disse nota.