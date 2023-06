Possíveis restos humanos são encontrados em destroços do submarino da OceanGate

Especialistas recuperaram supostos restos humanos dos destroços do submersível Titan, que implodiu durante uma imersão até a carcaça do Titanic, informou a Guarda-Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira (28).

"A análise formal dos supostos restos humanos, cuidadosamente recuperados, será conduzida por profissionais médicos dos Estados Unidos", afirmou a Guarda-Costeira em um comunicado, após partes dos destroços serem desembarcadas no leste do Canadá.

A Guarda Costeira Estadunidense ainda acredita há "muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan". Os estudos poderão evitar que uma tragédia semelhante aconteça.

O Titan era um submersível da OceanGate que levava cinco pessoas aos destroços do Titanic. Todos a bordo do veículo morreram.

Os destroços resgatados do submarino Titan foram retirados da água nesta quarta. O Conselho de Investigação da Marinha (Marine Board of Investigation, em inglês) irá coleta de evidências e entrevistas com testemunhas para informar uma audiência pública sobre esta tragédia.

Implosão do Titan

As mortes dos cinco passageiros que estavam a bordo do submarino desaparecido foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços a cerca de 500 metros do Titanic.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. "Nós vimos que a cabine de pressão estava ali em três pedaços, e podemos considerar que o submarino foi destruído e vamos mapear o que aconteceu a partir disso", disse John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA.

As cinco mortes também foram confirmadas pela OceanGate, empresa responsável pelo submersível. "Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão", disse nota.