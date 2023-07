Última segunda-feira (3) foi o dia mais quente registrado no mundo, aponta agência norte-americana

A última segunda-feira (3) foi o dia mais quente da história ao nível global, segundo dados apurados pelos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. O órgão está ligado à administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA).

A temperatura média do mundo foi de 17,01 graus Celsius, ultrapassando o recorde anterior registrado em agosto de 2016, quando os termômetros marcaram 16,92°C. Na época, ondas de calor afetavam várias regiões do Hemisfério Norte.

Legenda: No Texas, nos EUA, policiais têm fornecido água e gelo em regiões atingidas por onda de calor Foto: AFP

Agora, as regiões sul do território norte-americano têm sofrido com a mesma questão, assim como na China, com ondas de calor persistentes e temperaturas acima dos 35ºC. Já no norte da África a situação tem sido ainda mais preocupante, com os termômetros próximos dos 50ºC.

"Esse não é um marco para se comemorar", afirmou a cientista climática Friederike Otto, do Instituto Grantham para Mudanças Climáticas e Meio Ambiente do Imperial College London, no Reino Unido. Até mesmo a Antártida, que segue no inverno, registrou altas temperaturas nas últimas semanas.

A causa do fenômeno citado é atribuída por cientistas às mudanças climáticas, assim como um padrão emergente do El Niño.

Problemas no mundo

A situação, inclusive, já começou a gerar problemas em diversas partes do mundo. No Vietnã, por exemplo, produtores de arroz passaram a trabalhar à noite durante os verões, que tem apresentado temperaturas acima dos 37ºC.

Enquanto isso, nos Estados Unidos as ondas de calor que atingem o sul do país já duram duas semanas, apresentando sensação térmica acima dos 40ºC. No México, 100 pessoas morreram por conta do calor extremo entre 12 e 25 de junho deste ano.