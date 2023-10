Série de reportagens da Rádio Verdes Mares é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo

A série de reportagens “Nina: Liberdade de ir e vir”, da Rádio Verdes Mares, está na final do Prêmio CNT de Jornalismo na categoria "Áudio". A premiação é destinada a pautas que abordam aspectos do transporte de passageiros ou carga, seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo.

O trabalho sonoro foi desenvolvido pelos jornalistas Beatriz Irineu, Aldeson Matos e Lyana Ribeiro, com sonoplastia de Kleber Galvão. A série fala sobre importunação sexual no transporte público, apresentando dados e o impacto da violência na vida das mulheres.

>> Clique aqui para ouvir a série finalista

"Falar sobre a mulher ter autonomia de ir e vir foi umas principais motivações para a construção desta reportagem com os editores Aldeson Matos e Lyana Ribeiro. Juntos, conseguimos expor a situação de importunação sexual, que infelizmente, é comum para diversas mulheres que utilizam o transporte público no Brasil inteiro. Conseguimos mostrar possibilidades desse crime ser denunciado e prevenido", diz a repórter do Sistema Verdes Mares, Beatriz Irineu.

“Gratificante refletir jornalisticamente sobre um tema tão relevante e sério. Uma realidade que atinge milhões de mulheres que usam o transporte público todos os dias. É algo mais corriqueiro que se imagina. Então, esse material teve como mote denunciar e cobrar soluções para o problema do assédio sexual que acaba cerceando a liberdade de ir e vir. E acaba limitando o acesso à cidade e às oportunidades”, comenta Aldeson Matos, supervisor de jornalismo e apresentador.

"A indicação da Verdinha ao Prêmio CNT no ano que migra para FM reafirma a nossa busca incessante pela qualidade da nossa produção jornalística", afirma Lyana Ribeiro, coordenadora da Verdinha.

Prêmio CNT de Jornalismo

A 30ª edição da premiação elegeu 35 trabalhos finalistas de todo o Brasil nas categorias: Áudio, Fotojornalismo, Impresso, Internet, Meio Ambiente e Transporte e Vídeo, além da categoria criada neste ano, intitulada Comunicação Setorial, voltada a entidades representativas do setor de transporte.

Os finalistas passarão por uma avaliação pelo corpo de jurados do prêmio, composto por: Alex Capella, Jornalista do Senado Federal; Luiz Megale, jornalista e apresentador da Band; Marina Amaral, diretora da Agência Pública; Milton Jung, âncora da CBN; e Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes.

O projeto ganhador de cada categoria receberá o prêmio de R$ 35 mil. Já o trabalho com maior nota receberá o Grande Prêmio CNT de Jornalismo, no valor de R$ 60 mil. Os vencedores serão revelados no início de novembro.