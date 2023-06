Espaço Terapêutico e Hospital de Especialidades serão construídos no Sul do Ceará

Com o objetivo de se tornar um centro de excelência em saúde na Região Sul do Estado, foi lançado neste mês o projeto para a construção do Complexo Cite Saúde, um empreendimento que abriga um hospital de especialidades e um espaço terapêutico. A proposta é oferecer um atendimento humanizado e moderno para pacientes de todo o Ceará e estados vizinhos.

O lançamento ocorreu na cidade de Barbalha no início do mês por um grupo de médicos empreendedores. O novo empreendimento será construído na cidade do Crato, a 10 km de Juazeiro do Norte, em uma área de 19.600m², com uma vista privilegiada para a Chapada do Araripe. A previsão é de que a obra seja concluída em cerca de dois anos.

A construção e operação do empreendimento devem gerar aproximadamente 450 empregos diretos e indiretos. Além disso, os empreendedores apostam na possibilidade de venda de cotas/ações, permitindo que médicos, profissionais de saúde, empresários e investidores se tornem sócios acionistas do empreendimento.

Estrutura

O Vitaller Hospital de Especialidades, parte integrante do complexo, contará com uma estrutura moderna e equipamentos de última geração, para garantir um cuidado de qualidade. O hospital terá uma sala dedicada ao parto humanizado, pronto atendimento 24 horas e um centro cirúrgico. Além disso, serão disponibilizados 18 leitos de apartamentos, 45 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI e 3 leitos de berçário, totalizando 76 novos leitos para a região.

O Quallizer Espaço Terapêutico, por sua vez, oferecerá internamentos em duas modalidades. O Day Clinic atenderá pacientes com perfil para internação híbrida, enquanto a Internação Psiquiátrica se concentrará na recuperação funcional de pacientes durante episódios de crises. A equipe multidisciplinar do espaço terapêutico terá como objetivo acolher, proteger e ajudar na recuperação dos pacientes, sem segregá-lo. Serão oferecidos tratamentos para depressão, ansiedade, transtornos de humor, dependência química, vícios, entre outras patologias.

Evento de lançamento

O lançamento do Complexo Cite Saúde ocorreu em um evento realizado no Espaço Milênio, em Barbalha, no último dia 2 de junho. O evento reuniu médicos, profissionais de saúde, autoridades políticas, empresários e representantes da imprensa.

Estiveram presentes o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Sá Barreto Leitão; o vice-prefeito municipal do Crato, André Barreto; o Prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva; o Deputado Estadual, Fernando Santana e a Superintendente da Região de Saúde do Cariri, representando a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Tereza Cristina Mota de Souza Alves.

Legenda: Projeto foi lançado por grupo de médicos empreendedores Foto: Divulgação

Francisco Furtado, médico e um dos sócios idealizadores do projeto, expressou sua satisfação com o lançamento e ressaltou a importância do Complexo Cite Saúde para toda região. "Estamos muito satisfeitos com a realização desse evento. Temos a certeza de que o Complexo Cite Saúde será um marco para todo Ceará”. Jadler Freire, CEO da rede HDOC de hospitais, um dos sócios idealizadores, expressou seu comprometimento em oferecer o melhor serviço de saúde possível, “com conforto e atendimento humanizado para os pacientes”.

Para mais informações sobre o projeto: Instagram @citesaude