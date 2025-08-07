Em novo rodízio partidário do PT, Acrísio Sena retorna à Alece após licença do deputado Nizo Costa

O deputado estadual suplente Acrísio Sena (PT) retorna, nesta quinta-feira (7), ao exercício do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A movimentação ocorre em meio a mais um rodízio partidário do partido, no qual o titular Nizio Costa (PT) sairá de licença para tratar de interesse particular por 120 dias.

No primeiro semestre, Acrísio Sena já havia assumido a cadeira após o deputado Júlio César Filho (PT) se licenciar pelo mesmo período, também na categoria de interesse particular. Júlio retornou ao cargo na última terça-feira (5).

Em contato com o PontoPoder, Acrísio Sena explicou que o novo rodízio foi definido internamente para que ele fique na Alece até dezembro, ganhando mais quatro meses no cargo. Para isso, Nizo sai de licença no retorno dos trabalhos após o recesso parlamentar.

“A ideia é fortalecer a bancada governista, fazer a defesa dos projetos, dos avanços. Já volto fazendo uma fala muito contundente sobre a postura diplomática e a postura estadista do nosso governador Elmano de Freitas frente ao tarifaço dos Estados Unidos, onde o estado mais prejudicado do Brasil será o nosso Ceará”, salientou.

Em retorno à reportagem, Nizo Costa confirmou também que a licença foi um “acordo da bancada para dar oportunidade aos suplentes”.

CONFIRA A NOVA COMPOSIÇÃO DAS BANCADAS DA ALECE:

PT/PCdoB/PSD/Avante

Acrísio Sena (PT)

Bruno Pedrosa (PT)

De Assis Diniz (PT)

Fernando Hugo (PSD)

Guilherme Sampaio (PT)

Jô Farias (PT)

Juliana Lucena (PT)

Júlio César Filho (PT)

Keivia Dias (PSD)

Larissa Gaspar (PT)

Lucílvio Girão (PSD)

Missias Dias (PT)

Pedro Lobo (PT)

Pedro Matos (Avante)

Stuart Castro (Avante)

PSB/PSDB/Cidadania

Antônio Granja (PSB)

Gordim Araújo (PSDB)

Guilherme Bismarck (PSB)

Guilherme Landim (PSB)

Jeová Mota (PSB)

Luana Régia (Cidadania)

Marcos Sobreira (PSB)

Marta Gonçalves (PSB)

Romeu Aldigueri (PSB)

Salmito (PSB)

Sérgio Aguiar (PSB)

Tin Gomes (PSB)

PDT

Antônio Henrique (PDT)

Cláudio Pinho (PDT)

Lucinildo Frota (PDT)

Queiroz Filho (PDT)

União

Felipe Mota (União)

Firmo Camurça (União)

Heitor Férrer (União)

Sargento Reginauro (União)

Progressistas

Almir Bié (Progressistas)

João Jaime (Progressistas)

Leonardo Pinheiro (Progressistas)

MDB

Agenor Neto (MDB)

Danniel Oliveira (MDB)

Davi de Raimundão (MDB)

PL

Alcides Fernandes (PL)

David Vasconcelos (PL)

Republicanos

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

Manoel Duca (Republicanos)

Psol

Renato Roseno (Psol)