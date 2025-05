Riane Azevedo é nova secretária de Saúde de Fortaleza; saiba quem é

Após a saída de Socorro Martins da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a médica Riane Azevedo deixa a superintendência do Instituto Dr. José Frota (IJF) e assume a Pasta. A mudança anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) nesta terça-feira (20) foi a primeira no alto escalão da gestão da Prefeitura de Fortaleza.

A substituição ocorre em meio ao desgaste acentuado da área, que tem sido criticada por vereadores da base e da oposição e tem recebido reclamações da população, especialmente pela falta de medicamentos nos postos de saúde. A informação foi divulgada com exclusividade por Inácio Aguiar, colunista do Diário do Nordeste.

Riane Azevedo já esteve à frente do IJF em gestões municipais anteriores e retornou ao posto no início de 2025. Formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a médica cursou residência em Anestesiologia na Universidade de São Paulo (USP), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, em Ribeirão Preto.

Ela também é especialista em cirurgia robótica e cursou MBA Gestão de Cooperativas Gestão de Cooperativa de Crédito pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), da UFC.

Ainda na área acadêmica, Riane tem MBA Executivo pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Coppead) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez uma especialização em Gestão de Emergências no SUS no Hospital Sírio Libanês e uma pós-graduação em Dor no Hospital Albert Einstein.

Em 1993, a médica deu início à carreira no serviço público no IJF. O histórico profissional da médica também inclui atuação no Hospital São Camilo, em Itapipoca, onde criou o serviço de anestesiologia, e no Hospital São Mateus, segundo informações compartilhadas por ela em redes sociais.

A secretária também participou da diretoria de sociedades médicas. Foi presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas do Ceará (Coopanest) e atuou na diretoria da Unimed Fortaleza e do Hospital Monte Klinikum.

Gestão do IJF

Riane Azevedo foi a primeira mulher superintendente IJF e esteve no cargo entre 2017 e 2022, nas administrações dos ex-prefeitos Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT). A médica voltou ao posto em 2025, no início da atual gestão.

“Ela terá pela frente a missão de conduzir o maior hospital da rede pública municipal, que acolhe cidadãos e cidadãs fortalezenses e de outros municípios, com assistência nas mais diversas especialidades. Desejo sorte e um excelente trabalho”, afirmou o prefeito Evandro Leitão, em publicação nas redes sociais no dia 2 de janeiro.

Legenda: Riane Azevedo em entrevista ao Diário do Nordeste no dia 9 de abril de 2025 Foto: Thiago Gadelha

A médica assumiu a superintendência em meio a uma crise no IJF denunciada pelo Diário do Nordeste em novembro de 2024 e marcada por falta de insumos e medicamentos, dívidas com fornecedores, suspensão de cirurgias, déficit de profissionais e problemas no fornecimento de alimentação.

Três meses depois do início da nova gestão municipal, o Diário do Nordeste mostrou que ainda havia relatos sobre sobre falta de medicação e outros itens. À época, a direção do hospital negou, mas reconheceu que “itens pontuais” estavam nos prazos de análise e logística de entrega.

Em entrevista no dia 9 de abril, Riane Azevedo afirmou que o “maior problema” do hospital é o déficit de profissionais. De acordo com ela, a ampliação do quadro de técnicos de enfermagem era um dos pleitos da superintendente junto à Prefeitura de Fortaleza.

No dia 14 de abril, a superintendente anunciou, por meio das redes sociais, a chamada dos técnicos de enfermagem da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, a extinta Fagifor, para integrar a equipe do IJF. “A ação fortalece o quadro de profissionais e garante a continuidade das melhorias no maior hospital de emergência da cidade”, escreveu.

