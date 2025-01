Vereadora mais votada de Fortaleza, Priscila Costa é escolhida líder do bloco de oposição na Câmara Municipal

A vereadora Priscila Costa (PL) foi escolhida, nesta quinta-feira (9), como a líder do bloco de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Parlamentar mais votada da eleição de 2024, com 36,2 mil votos, ela irá liderar um grupo formado por outros oito colegas de legislatura.

O nome da vereadora do Partido Liberal foi definido após uma reunião com membros do agrupamento. Além dela, foram conduzidos, como vice-líderes da oposição, os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e Marcelo Mendes (PL).

As informações foram confirmadas pelos vereadores Jorge Pinheiro, Inspetor Alberto (PL) e Julierme Sena (PL). Os dois últimos foram escolhidos na mesma ocasião como vice-líder e líder do partido, respectivamente.

"Eu fiquei como líder do PL e o vice-líder será o Inspetor Alberto. Na liderança do blocão da oposição será a vereadora Priscila, e os vice-líderes serão Jorge Pinheiro e Marcelo Mendes", disse Julierme à reportagem.

"O Julierme ficou como líder do PL aqui na Câmara e com assento na CCJ", ressaltou Alberto em conversa com o Diário do Nordeste, dando conta das demais missões assumidas pelos aliados.

"Priscila é a líder. Eu e o Marcelo Mendes os vice-líderes da Oposição", reforçou Pinheiro.

Conforme indicaram os entrevistados, o bloco de oposição na CMFor será composto por:

Bella Carmelo (PL)

Inspetor Alberto (PL)

Jânio Henrique (PDT)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Julierme Sena (PL)

Marcelo Mendes (PL)

PPCell (PDT)

Priscila Costa (PL)

A assessoria de comunicação da nova líder da oposição foi procurada, para que pudesse dar detalhes sobre a assunção dela à liderança. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.