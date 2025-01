Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (10/1)

A Lua segue transitando em Gêmeos, trazendo a necessidade de comunicação e esclarecimentos. Este é um momento para buscar diálogos mais diretos, aproveitando a objetividade da temporada de Mercúrio em Capricórnio. Chame aquela pessoa para uma conversa madura e resolutiva, se sentir que é o momento.



A parceria Lua - Plutão é um convite poderoso para liberar tudo aquilo que não serve mais. Mágoas, ressentimentos, memórias e emoções do passado podem estar pesando. Deixe ir! Essa energia favorece a transformação e o alívio emocional.



Mais tarde, a Lua encontra Júpiter, ampliando os sentimentos e as percepções. Pode ser momento delicado para discutir relações tensas, mas perfeito para observar com mais clareza quem está ao seu lado, seja no amor ou no trabalho. Se algo parece fora do lugar, preste atenção à sua intuição. Pode ser o momento de perceber enganos ou desilusões. Nem tudo é o que parece, mas isso também traz a chance de ver a verdade e seguir mais leve.



Confie no poder do diálogo e da intuição para encerrar ciclos com sabedoria.

Áries

A Lua em Gêmeos ativa sua área de comunicação, então hoje é essencial falar o que pensa com clareza. Resolva pendências em conversas importantes, mas escolha palavras maduras e objetivas. O trígono com Plutão ajuda a transformar conflitos em aprendizados e a trazer mais profundidade aos seus diálogos. Aproveite a sexta-feira e tente nutrir sua mente com coisas boas. Leia um livro, assista um filme legal ou bata um papo com alguém que te eleve.

Touro

Com a Lua em Gêmeos iluminando sua área financeira, o foco do dia está em reorganizar suas prioridades materiais. Reflita sobre o que pode ser cortado e o que merece mais atenção. Plutão te ajuda a liberar velhas crenças sobre dinheiro e valor próprio, trazendo novas possibilidades. Aproveite a sexta-feira e pense em novas possibilidades de ganhos.

Gêmeos

A Lua no seu signo traz luz para a forma como você se apresenta ao mundo. É um ótimo momento para rever como você está sendo percebido e ajustar sua postura em relação aos outros. Use o trígono com Plutão para abandonar padrões antigos e mostrar mais autenticidade. Aproveite a sexta-feira para se curtir mais, se cuidar e se mimar um pouco mais.

Câncer

A Lua em Gêmeos ativa sua área de introspecção e espiritualidade, pedindo que você olhe para dentro. Aproveite o dia para refletir sobre memórias antigas e deixar ir aquilo que não faz mais sentido. Plutão te ajuda a transformar dores do passado em força para seguir em frente. Aproveite a sexta-feira e faça uma pausa, silencie e tente perceber seus medos.

Leão

Com a Lua em Gêmeos movimentando sua área de amizades e projetos em grupo, é um bom dia para revisar suas parcerias. Perceba quem está alinhado com seus objetivos e quem pode estar causando bloqueios. Plutão te ajuda a cortar laços tóxicos e fortalecer relações verdadeiras. Aproveite a sexta-feira e olhe para os seus grupos de amigos e se pergunte: O que eu entrego e o que eu recebo nessas relações?

Virgem

A Lua em Gêmeos ilumina sua carreira e a forma como você se posiciona profissionalmente. Aproveite para ajustar planos e esclarecer expectativas com colegas ou superiores. Plutão favorece a transformação de dinâmicas desgastadas, permitindo avanços mais consistentes. Aproveite a sexta-feira e repense suas parcerias. O que você está entregando? Você também tem o seu papel nessas relações.

Libra

Com a Lua em Gêmeos ativando sua área de estudos e expansão, hoje é um ótimo dia para buscar novos conhecimentos ou ajustar projetos acadêmicos. Plutão te ajuda a transformar crenças limitantes e enxergar oportunidades de crescimento. Use sua curiosidade para explorar novos horizontes. Aproveite a sexta-feira para fortalecer sua fé, fazer pesquisas, escrever e organizar suas ideias.

Escorpião

A Lua em Gêmeos movimenta sua área de transformações e recursos compartilhados, pedindo que você reveja acordos e questões emocionais profundas. É um bom dia para soltar mágoas e organizar suas finanças conjuntas. Plutão traz a força necessária para encerrar ciclos desgastantes. Aproveite a sexta-feira e se pergunte: o que eu não suporto mais?

Sagitário

A Lua em Gêmeos ilumina sua área de relacionamentos, trazendo à tona questões importantes nas parcerias. Aproveite para ter conversas maduras e resolver mal-entendidos. Plutão sugere que deixar padrões antigos para trás pode abrir espaço para relações mais verdadeiras. Aproveite a sexta-feira e reflita sobre que tipo de relacionamento você quer viver.

Capricórnio

Com a Lua em Gêmeos ativando sua área de rotina e saúde, o dia é ideal para reorganizar tarefas e ajustar hábitos que não estão funcionando. Plutão te incentiva a transformar pequenos desgastes do dia a dia em oportunidades de crescimento pessoal. Aproveite a sexta-feira, faça uma pausa e repense sua vida.

Aquário

A Lua em Gêmeos movimenta sua área de criatividade e prazeres, pedindo que você explore novas formas de expressão. É um bom momento para deixar para trás inseguranças que limitam sua espontaneidade. Plutão te ajuda a se reconectar com aquilo que realmente te traz alegria. Aproveite a sexta-feira e se entregue aos prazeres da vida.

Peixes

Com a Lua em Gêmeos ativando sua área familiar, o dia pede atenção aos laços domésticos e à sua base emocional. Aproveite para resolver pendências em casa ou ter conversas importantes com familiares. Plutão favorece a cura de feridas antigas e a criação de um ambiente mais harmonioso. Aproveite a sexta-feira para curtir mais a sua casa. Convide seus amigos, a noite pode ser agradável.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.