Previsão do signo de Áries para hoje, 10 de janeiro

A Lua segue transitando em Gêmeos, trazendo a necessidade de comunicação e esclarecimentos. Este é um momento para buscar diálogos mais diretos, aproveitando a objetividade da temporada de Mercúrio em Capricórnio. Chame aquela pessoa para uma conversa madura e resolutiva, se sentir que é o momento.



A parceria Lua - Plutão é um convite poderoso para liberar tudo aquilo que não serve mais. Mágoas, ressentimentos, memórias e emoções do passado podem estar pesando. Deixe ir! Essa energia favorece a transformação e o alívio emocional.



Mais tarde, a Lua encontra Júpiter, ampliando os sentimentos e as percepções. Pode ser momento delicado para discutir relações tensas, mas perfeito para observar com mais clareza quem está ao seu lado, seja no amor ou no trabalho. Se algo parece fora do lugar, preste atenção à sua intuição. Pode ser o momento de perceber enganos ou desilusões. Nem tudo é o que parece, mas isso também traz a chance de ver a verdade e seguir mais leve.



Confie no poder do diálogo e da intuição para encerrar ciclos com sabedoria.

Signo de Áries hoje

A Lua em Gêmeos ativa sua área de comunicação, então hoje é essencial falar o que pensa com clareza. Resolva pendências em conversas importantes, mas escolha palavras maduras e objetivas. O trígono com Plutão ajuda a transformar conflitos em aprendizados e a trazer mais profundidade aos seus diálogos. Aproveite a sexta-feira e tente nutrir sua mente com coisas boas. Leia um livro, assista um filme legal ou bata um papo com alguém que te eleve.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.