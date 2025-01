Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (10)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (10) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Belinha sonha que seu noivo é Neco.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Belinha sonha que seu noivo é Neco. Tina aconselha Mariquinha a não desistir de Tobias. Generosa avisa Neco que Mariquinha vai ficar falada se não se casar com Tobias. Luís sugere que Belinha peça um retrato a seu noivo. Mariquinha diz a Neco que vai se casar com Tobias e fazer com que ele esqueça Zuca. Mariquinha e Tina se casam com Tobias e Tomé. Justino se recusa a ir ao casamento e fala para Neco que Mariquinha não é mais sua filha.

Boanerges fica furioso por não ter sido convidado para o casamento de Tobias. Luís não sente melhora nenhuma depois de duas semanas de cama e começa a se desesperar. Emerenciana pergunta a Luís se não seria melhor que ele fosse para a Suíça se tratar. Bina e Zé decidem deixar que Zuca vá para a fazenda de Boanerges. Emerenciana fala para Boanerges que eles precisam avisar Joaquim sobre o estado de Luís, para que ele decida o que fazer.

Xexéu e Macário distribuem os santinhos para o povo durante a festa do casamento de Mariquinha. Neco vê e fica revoltado. Justino bebe e decide acabar com a festa. Belinha sonha com a próxima carta de seu noivo. Xexéu diz a Macário que não pode responder à carta enquanto não tiver um retrato do filho dele. Macário confessa que seu filho está se recusando a colaborar, mas garante que vai dobrá-lo. Boanerges descobre que Macário e Xexéu estão distribuindo seus santinhos e decide ir até a festa impedi-los.

Justino diz a Boanerges que pretende matar Tobias e ameaça matá-lo também. Justino atira, mas não acerta Boanerges. Boanerges luta com Justino e o deixa desacordado. Ele leva Justino para a casa dele, mas encontra dois de seus capangas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.