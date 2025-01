Aline Patriarca, do BBB 25, se envolveu em polêmica ao ser acusada de golpe por blogueira; entenda

Os participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB) foram apresentados ao público nessa quinta-feira (9) e até mesmo integrantes da Pipoca já entram envolvidos em polêmicas. Após as apresentações, internautas resgataram um caso envolvendo Aline Patriarca com a influenciadora baiana Renatinha, que acusou a nova integrante do reality de aplicar um golpe durante o Carnaval de 2024, em Salvador.

Aline é policial militar e também atua como influenciadora, em Salvador. No vídeo que circula nas redes, Renatinha diz ter pago R$ 600 a Aline para contratar um segurança que a acompanharia durante os circuitos carnavalescos. Entretanto, segundo conta Renatinha, o valor não foi repassado ao profissional, mesmo ele já tendo realizado o trabalho.

“Acabou o circuito o cara disse: ‘Vai pagar você ou Aline?’, eu disse: ‘Moço, eu já paguei”, lembrou Renatinha.

Eu sabia que a Aline Patriarca, a policial militar do BBB25, era da bolha de influencers de Salvador. Estava com a impressão que já tinha visto ela, e até barraco com Renatinha a mona tem por dar mingué 🤣 pic.twitter.com/LdAGgC6Qxi — Flavia NS (@difeirenseada) January 10, 2025

À época, Aline se defendeu e rebateu as acusações. "Eu estou em paz com a minha consciência. Se me culpar por algo que não tenho responsabilidade nenhuma for a melhor alternativa para despejar sua revolta, tudo bem", escreveu ela em seu perfil no Instagram.

Legenda: À época da polêmica, Aline disse estar com a "consciência tranquila". Foto: Reprodução / Redes Sociais

