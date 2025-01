Morre Keller Fornes, ator de The Walking Dead, aos 32 anos

O ator Keller Fornes, que participou de "The Walking Dead", morreu aos 32 anos. O óbito ocorreu no dia 19 de dezembro de 2024, no Texas, nos Estados Unidos. No entanto, a notícia só foi confirmada pela produtora Great American Media na última terça-feira (7).

Em publicação no Instagram, o perfil da produtora lamentou o óbito. “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa especial e talentoso como ator, escritor e diretor, além de cantor e músico”, detalhou a nota.

“Sua energia e entusiasmo levantaram tudo com que ele trabalhou aqui na Great American Media e no elenco e equipe de County Rescue. Nossas orações estão com a família dele e com todos aqueles que ele tocou”. Great American Media Produtora

Keller integrou o elenco da 11ª temporada de The Walking Dead, assim como do 21º episódio da 1ª temporada de County Rescue. Ele já estava escalado para participar das gravações da segunda temporada.

No Instagram, os fãs compartilharam a tristeza pela partida do artista. “É triste ouvir as notícias…RIP Keller. No pouco tempo que te conheci, você foi uma inspiração e uma pessoa incrível. Partiu cedo demais”, escreveu um internauta, enquanto outro declarou: Descanse em paz meu amigo. Tão triste”.

