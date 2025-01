Belo sabia que Gracyanne Barbosa participaria do BBB 25, diz colunista

O cantor Belo já sabia que Gracyanne Barbosa e a irmã dela, Giovanna Jacobina, participariam do BBB 25, e por isso escolheu passar o Natal de 2024 com elas, para demonstrar apoio. A informação é do colunista do Uol, Lucas Pasin.

Belo também teve conversas com a ex-esposa, com quem viveu um relacionamento de 16 anos, para resolver burocracias que ainda tinham da vida de casal. Os dois estão separados, mas ainda são casados no civil.

Ainda segundo o colunista, Giovanna, irmã de Gracyanne, considera Belo um pai e seguiu acompanhando o artista, mesmo após a separação da irmã. Giovanna, por exemplo, esteve no Navio do Belo recentemente. Ela foi morar com o artista e a irmã no Rio de Janeiro quando tinha 10 anos. Por isso a proximidade.

Gracyanne aceitou participar do BBB 25 após negar diversas vezes várias propostas de realities.