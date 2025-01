Evandro Leitão sanciona extinção da taxa do lixo nesta sexta-feira (10)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), vai sancionar nesta sexta-feira (10), às 9h, no Paço Municipal, a lei que extingue a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, a "taxa do lixo". A medida foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Fortaleza na última quinta-feira (9), incluindo regras de refinanciamento para quem ainda está em débito com o tributo.