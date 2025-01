Ex-vereador morre após ataque de abelhas em Tianguá, no Interior do CE

O ex-vereador de Tianguá, Francisco Eudes Alves Gomes, morreu na tarde desta quinta-feira (9), após sofrer um ataque de abelhas enquanto limpava o sítio que tinha no município da Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará. Conhecido como Eudim Pirrata, ele era empresário e tinha 70 anos.

O ex-vereador fazia uma limpeza na plantação de abacate que tinha na área rural de Tianguá. No vídeo que o Diário do Nordeste teve acesso, é possível ver Eudes andando e tentando afastar as dezenas de abelhas que o cercavam. A reportagem optou por não utilizar as imagens na íntegra, que são fortes.

Eudes morreu depois de ter um choque anafilático – reação alérgica grave – motivado pelas picadas dos insetos. O empresário chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde os médicos tentaram o reanimar, mas ele não resistiu.

O empresário foi vereador de Tianguá por quatro mandatos não consecutivos, sendo o último após a vitória no pleito de 2012. Em 2016, ele tentou voltar ao cargo, mas não conseguiu ser reeleito.

GESTÃO MUNICIPAL LAMENTA

Nas redes sociais, a Prefeitura de Tianguá lamentou o falecimento do ex-vereador, prestando condolências e solidariedade a familiares e amigos.

“É com profunda tristeza e pesar que lamento o falecimento do ex-vereador e amigo Eudim Pirrita. Sua dedicação ao nosso município e seu exemplo de vida jamais serão esquecidos”, escreveu o prefeito da cidade, Alex Nunes (PSB).

Conforme familiares, o velório de Eudes começou na residência dele e seguiu para a Câmara Municipal de Tianguá. O sepultamento deve acontecer na manhã desta sexta-feira (10)