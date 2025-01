Elmano quer os 184 prefeitos em sua base e entrega missão a Nelson Martins

O governador Elmano de Freitas (PT) quer ampliar ainda mais sua base política e entregou, publicamente, uma missão clara ao secretário de Articulação Política, Nelson Martins: atrair todos os prefeitos cearenses para o bloco governista. Dos 184 gestores municipais, 175 já integram a base de apoio. A meta, segundo Elmano, é ter o respaldo de todos os prefeitos.

O recado foi dado durante a primeira reunião de secretariado de 2024, quando o governador sinalizou uma nova estratégia política para os dois últimos anos de sua gestão. Além de fortalecer a articulação com os gestores municipais, Elmano quer intensificar a presença no Interior, com agendas mais prolongadas e focadas em resultados, em uma sinalização de preparação para o projeto de reeleição em 2026.

Nelson Martins é um petista histórico, com longa trajetória de articulação política. Ex-vereador de Fortaleza e ex-deputado estadual, foi líder do governo Cid Gomes na Assembleia Legislativa, onde chegou a receber menção honrosa do então governador pelo desempenho.

Desde a gestão de Camilo Santana, integra o núcleo duro do Executivo, sendo peça-chave na interlocução com prefeitos e parlamentares. Nelson estava cuidando da agenda do governador, mas com a volta de Chagas Vieira à Casa Civil, ele foi chamado a retornar à articulação política.