Polícia Civil do DF investiga ameaça de morte contra Lula e Moraes com uso de granada e fuzil

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal investigam uma denúncia recebida na última sexta-feira (3) sobre um possível ataque planejado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a denúncia, acessada pelo Metrópoles, o ataque era previsto para este mês e incluía o uso de explosivos, granadas e um fuzil de alto poder destrutivo utilizado por atiradores de elite.

As informações vêm à tona pouco tempo após a prisão do corretor de imóveis Lucas Ribeiro Leitão, 30, de Fortaleza. Ele foi detido ao fim do ano passado, na Bahia, e confessou que planejava um atentado violento em Brasília.

Investigação

Segundo a CNN, os investigadores à frente do caso disseram que consideram verdadeiras todas as ameaças do gênero e que, neste momento, buscam identificar os autores, os participantes e os meios empregados no possível atentado.

O caso começou a ser apurado há uma semana e está sob sigilo na Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do DF e na Diretoria de Inteligência Policial da PF.