Cearense é preso na Bahia, suspeito de planejar atentado a bomba em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), neste domingo (29) no Interior da Bahia um cearense de 30 anos suspeito de planejar um atentado com bombas em Brasília.

De acordo com o portal Metrópoles, trata-se de Lucas Ribeiro Leitão, corretor de imóveis natural de Fortaleza. Após ser detido e já a caminho do Distrito Federal, ele relatou para os agentes que planejava o atentado e que usaria de "táticas militares". Ele estava com uma faca.

Nas redes sociais, as ameaças ainda eram mais frequentes. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas afirmou que iria "botar fogo" em Brasília e que faria um "ataque cirúrgico". O suspeito pontuou ainda que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada.

"Dei a minha palavra a uma garota. E disse a ela que eu ira cumprir lá. E dela dei minha palavra para uma série de pessoas. E só finalizo essa missão (depois de) concluída. Nem que me custe a vida! Como não abriram brecha, agora eu vou abrir. Cirurgicamente. Eu vou fazer essa parada sozinho. Aumentem a segurança de Brasília em 100, 200, 300, 400 vezes", escreveu Lucas.

Conforme informações do jornal Correio Braziliense, as investigações foram iniciadas no sábado (28) após recebimento de denúncias anônimas de um homem que estaria indo para Brasília cometer atos violentos.

A partir de então, o trabalho do DPCEV incluiu monitorar o suspeito, que viajava rumo à capital do Brasil de carona em um caminhão. Em uma estrada do interior da Bahia, em cidade não divulgada, ele foi abordado pelas forças de segurança.

Agora, Lucas Ribeiro Leitão está preso sob custódia da PCDF. As investigações seguem abertas.

Interceptação de atos extremistas

Essa é a segunda prisão em menos de 48 horas por ameaças de bombas na capital federal. No sábado, um homem identificado como Fabrizio Domingos Costa Ferreira estacionou um carro na frente do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e afirmou que o veículo estava com bombas que detonariam a sede da PMDF e da Polícia Federal.

O homem conseguiu fugir do local, mas foi capturado ainda em Brasília e foi preso pelas autoridades de segurança. No Distrito Federal, em casos de ameaça de explosivos, a PMDF deflagra a chamada Operação Petardo.