Presidente do TJCE, Abelardo Benevides, assume o governo do Ceará pela primeira vez; entenda

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, assumirá, pela primeira vez, o cargo de governador em exercício do Estado entre os dias 11 e 19 de janeiro.

A transmissão do comando ocorre por causa de uma viagem do governador Elmano de Freitas (PT) à Europa e também em razão das férias da vice-governadora Jade Romero e de uma viagem do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana (PT), o segundo na linha sucessória.

Elmano tem agenda prevista na Holanda com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons, além de encontros com empresários e investidores em Amsterdã, a partir do dia 13 de janeiro.

A substituição temporária acontecerá em rápida cerimônia às 19h, no Palácio Abolição, sede do governo estadual. É a primeira vez que o magistrado, eleito presidente do Tribunal em janeiro de 2023, assume a função.

A agenda oficial de Benevides como governador em exercício ainda não foi divulgada. Diligente e discreto, o desembargador deverá seguir o protocolo no exercício do principal cargo político do Estado.

Perfil do governador em exercício

Natural de Mombaça, no interior do Ceará, o desembargador Abelardo Benevides Moraes tem uma longa carreira jurídica e de gestão no Judiciário cearense. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1978, iniciou sua trajetória como advogado e promotor de Justiça na Comarca de Pedra Branca, antes de ingressar na magistratura, em 1984.

Como juiz, atuou inicialmente em Ubajara, sendo titular posteriormente em Jucás e Tauá, até ser promovido, por merecimento, à Comarca de Fortaleza em 1991, onde assumiu a 22ª Vara Cível. Destacou-se ainda na instalação e titularidade da 1ª Vara de Falências da capital entre 1999 e 2006, além de compor a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Benevides exerceu diversas funções de gestão no Judiciário, como vice-diretor e juiz coordenador de Varas do Fórum Clóvis Beviláqua, além de juiz corregedor auxiliar em dois períodos consecutivos. Também foi vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM).

No Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), acumulou sete anos de atuação, tanto como suplente quanto membro efetivo, chegando a presidir a Corte Eleitoral entre 2015 e 2017, após ter sido vice-presidente e corregedor eleitoral no biênio 2013-2015.

Em 2006, foi promovido a desembargador pelo critério de merecimento no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Após exercer a Vice-Presidência da Corte no biênio 2021-2023, assumiu a Presidência do TJCE em 31 de janeiro de 2023.