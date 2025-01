Lula critica mudanças anunciadas pela Meta, dona do Facebook e do Instagram: 'Não podem ferir a soberania de uma nação'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas às mudanças anunciadas pela Meta, dona do Facebook e do Instagram, que alteraram as diretrizes de comunidade da plataforma.

Em entrevista no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (9), o mandatário da República defendeu que os países devem ter suas soberanias "resguardadas", incluindo o tratamento conteúdos postados nas redes sociais.

Nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos acharem que podem ferir a soberania de uma nação Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República

O presidente ainda anunciou que haverá uma reunião, nesta quinta, para discutir as mudanças de diretrizes da Meta.

"Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha mesma responsabilidade de um cara que comete um crime na imprensa escrita", concluiu Lula.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Fim do sistema de checagem

Nessa terça-feira (7), a Meta anunciou o fim do programa de verificação de fatos. A plataforma irá utilizar as "notas de comunidade", que é um recurso parecido com o que já vem sendo utilizado no X, do Elon Musk.

Em publicação no Instagram, Zuckerberg declarou que iria se "livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por Notas da Comunidade, semelhantes ao X, começando nos EUA".

"Isso significa que identificaremos menos conteúdos problemáticos, mas também reduziremos a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes", acrescentou o CEO da Meta. A medida tem como objetivo eliminar "restrições" e permitir mais liberdade de expressão.

Veja também Tecnologia Mark Zuckerberg muda diretrizes da Meta e permite que usuários associem pautas LGBT a doenças mentais PontoPoder Após Meta encerrar checagem de fatos, Moraes diz que redes sociais só continuarão no Brasil se respeitarem a legislação

Agora, será permitido que usuários façam postagens associando a comunidade LGBT a doenças mentais. A justificativa é que os "debates são considerados amplamente culturais e políticos".

Conforme a empresa, serão permitidas "acusações de anormalidade mental relacionadas a gênero ou orientação sexual, especialmente quando discutidas no contexto de debates religiosos ou políticos [...]".

Pessoas gays, bissexuais e trans, por exemplo, poderão ser associadas a transtornos mentais.

"Nós permitimos alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, dado o discurso político e religioso sobre transgenerismo e homossexualidade", diz parte das novas orientações.

O direto de assuntos globais da Meta, Joel Kaplan, afirmou que a empresa está se “livrando de uma série de restrições sobre tópicos como imigração, gênero e identidade de gênero".

Secretaria de Políticas Digitais

A Secretaria de Políticas Digitais foi criada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e tem a competência de formular políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet.

O trabalho da pasta tem articulação com os ministérios da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, das Mulheres e da Igualdade Racial, para apoiar medidas de proteção a vítimas de violação de direitos nos serviços digitais de comunicação.

Há também uma interação com os ministérios da Cultura, da Educação e das Relações Exteriores e com organismos internacionais, para fomentar políticas no ramo.